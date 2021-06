Šéfredaktorka českého Vogue způsobila loni na podzim rozruch, když napsala, že nevěří na home office. V době, kdy je osobní kontakt lidí omezován a firmy ve velkém nechávají zaměstnance doma, se její názor nesetkal s pochopením.

Z naší pozice marketingové agentury si ale troufáme říct, že home office u kreativy opravdu není ideálním způsobem práce. Za poslední rok jsme to pocítili na všech frontách: od jednání s klienty po každodenní rutinu týmů. Ano, bezpečnost zaměstnanců je i u nás na prvním místě a po celou dobu pandemie dodržujeme veškerá nařízení. Ale v Betteru se neustále přesvědčujeme o tom, že kreativa osobní kontakt potřebuje, pokud má fungovat efektivně.

Práce na dálku má bezesporu své výhody: ušetříte čas, který byste strávili cestou na schůzku, a můžete si v jednom dni naplánovat více online setkání. Změnil se také přístup klientů: i ti, kteří se digitalizaci bránili zuby nehty, si k ní museli najít cestu a zvykli si na používání „teamsů“ nebo „hangoutu“. V podstatě beze změny se z domu dají plnit výkonnostní a dlouhodobé úkoly: například PPC, SEO nebo administrativa.

Kde však cítíme propastný rozdíl? Například u kreativních jednání s klienty, která jsme přirozeně omezili na nutné minimum. Tam často narážíme na bariéru, kterou nejde překonat tím, že se na sebe s klientem díváte přes obrazovku. V takové komunikaci totiž chybí emoce: nedokážete odhadnout, jestli se váš nápad klientovi líbí, nevidíte jeho řeč těla a neovlivníte to, jestli vám věnuje pozornost. O to víc se musíte snažit svůj nápad prodat. Motivuje vás to býtkreativnější… zároveň to ale obě strany vyčerpává.

Dalším příkladem je onboarding. Do Betteru k nám během pandemie nastoupilo několik zaměstnanců a jejich zaškolování jsme sice zvládli, ale byl to těžkopádnější proces, než kdyby s námi seděli každý den v kanceláři. Přes Skype se firemní kultura šířit nedá a zpomaluje se osobnostní růst zaměstnanců, kteří by si běžně během dne vyměňovali zkušenosti. V agentuře musí člověk znát nejen svou roli, ale i role kolegů, aby se dokázal rychle adaptovat. To z domu nemá šanci vnímat a z takového juniora se déle stává senior.

Mohlo by se zdát, že kreativa v marketingové agentuře vzniká v pohodové atmosféře u kafíčka. A že si jen chceme postěžovat na to, že jsme o kafíčka přišli. V reálu to ale vypadá jinak. Při home office týmu chybí přirozené vyměňování nápadů, které se při osobním kontaktu v agentuře děje bez přestávky a okamžitě. Art director dostane nápad, konzultuje ho s kolegou vedle a během vteřin se domluví, jestli je nápad nosný nebo ne.

Když vytváříte kampaň na dálku, musíte počítat s tím, že náklady i čas porostou. Hůře si předáte v zadání klíčový insight. Musíte také přetransformovat projektové řízení: názor klienta na kampaň totiž stratégovi po chatu nevysvětlíte. Množství komunikace a kanálů narůstá a stejně tak frustrace. Naučit lidi spolu na dálku mluvit a efektivně si předávat zpětnou vazbu byla pro nás největší výzva, s jakou jsme se v uplynulém období museli poprat. Ve finále musíme dát šéfredaktorce Vogue za pravdu: home office kreativě dlouhodobě nesvědčí, i když se mu dokážete přizpůsobit.

