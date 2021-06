Novou letní kampaní od VCCP láká značka na „Birellády“, alternativu ke klasickým limonádám a radlerům. Oslovuje lidi, kteří nejsou fanoušky chuti piva.

Kampaň na osvěžující nápoje doprovází redesign plechovek, na nichž se nově objevuje i název „BIRELLáda“. Ty Birell spadající pod Plzeňský Prazdroj odlišuje od radlerů, tedy klasických ochucených nealko piv, a kampaní chce oslovit zejména spotřebitele, kteří nejsou velkými fanoušky pivní chuti.

„Přestože jsou Birellády uvařeny na bázi nealko piva, jeho chuť v nich není výrazná a převládají zde ovocné tóny nebo chutě charakteristické pro daný typ nápoje. Nealkoholický pivní základ ale obstará celkovou plnost chuti, takže není potřeba do Birellád přidávat umělé přísady,“ popisuje produktovou řadu senior manažerka značky Birell ČR/SR Lenka Trvalcová.

Kampaň vychází z dlouhodobé kreativní platformy značky Birell „Chuť zážitků“. Zaměřuje se na zážitky, pro které platí, že méně je někdy více, například pokud jde o plánování. „Chtěli jsme v kampani poukázat hlavně na to, co v Birelládách není. Proto se celý koncept točí kolem slůvka bez,“ doplňuje Dragan Vekić, kreativní lídr VCCP.

Kampaň běží od června v České republice a na Slovensku v TV, online a v místě prodeje. Televizní spot vznikl ve spolupráci s Armada films pod režijním vedením Maroše Milčíka, autorkou fotografií je Alžběta Jungrová. Ve spotech zazní populární skladba Do You Love Me v podání kapely The Contours.

V produktové řadě Birellád mohou spotřebitelé vyzkoušet příchuť Ledového čaje s broskví, Citronádu, Bezovku a Colu, kterou Birell komunikačně podpořil již v loňském roce.