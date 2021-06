Michal Šverdík, nový šéfredaktor Olomoucké Drbny, je novinář s pětadvacetiletou praxí. Má v plánu poskytovat nezaujatý regionální zpravodajský servis, představit nové rubriky a zapojit čtenáře do výběru témat.

Michal Šverdík se žurnalistikou začínal už počátkem devadesátých let, v roce 2020 byl dokonce nominován na Novinářskou cenu v kategorii regionální žurnalistiky za sérii článků o přešlapech stavebního úřadu v Prostějově. Do Drbny přechází po necelém čtvrtstoletí stráveném v Mladé frontě DNES. „Na práci v Olomoucké Drbně se těším. Projekt zpravodajského portálu pro Olomoucký kraj mě velmi oslovuje,“ uvedl Šverdík.

Příchod zkušeného novináře vítá i redakční šéf sítě Drben Michael Daněk. „Jsem nesmírně rád, že se nám podařilo doplnit tým o velmi schopného šéfredaktora. Jeho příchod je jednoznačně krokem, který posune Olomouckou Drbnu vpřed,“ zhodnotil Daněk.

Nový šéfredaktor Olomoucké Drbny si pochvaluje základy, na kterých je Drbna postavena. „Jde o projekt, který není spojený s žádným velkým podnikatelským impériem a zároveň má nastavena přesná transparentní pravidla pro komerční a politickou reklamu,“ prohlásil Šverdík.

Ve své nové roli se bude snažit hlavně o poskytování kvalitního a nezaujatého zpravodajství z regionu. „Budeme přinášet nejdůležitější zprávy a zajímavosti. Chceme se také věnovat problémům běžných lidí a bojovat proti zneužití moci a byrokracie všeho druhu,“ slíbil nový šéfredaktor.

Zapojení čtenářů

Čtenáři se podle Šverdíka mohou těšit na publicistické texty, příběhy, rozhovory a pokračování osvědčených rubrik. „Seriál (Ne)obyčejní bude každý měsíc přinášet povídání se zajímavým člověkem, který žije v Olomouckém kraji. V Politické koridě se zase zeptáme politiků na nějaký současný palčivý problém města nebo kraje,“ popisuje Šverdík. „Další rubriky připravujeme a postupně je budeme startovat,“ dodává.

Jedním z hlavních cílů, které si nový šéfredaktor klade, je větší zapojení čtenářů do výběru témat ke zpracování. „Žádný problém pro nás a priori není nicotný, žádné téma nezajímavé,“ uvedl Šverdík. „Chceme spolupracovat se čtenáři, budeme rádi, když se na nás budou obracet se svými problémy a dávat nám tipy na to, co by si rádi v Olomoucké Drbně přečetli,“ uzavřel šéfredaktor.