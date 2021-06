Do restaurací a kaváren se po měsících protipandemických opatření opět začíná vracet život. Otevření stravovacích zařízení oslavuje v novém spotu i značka minerální vody Mattoni. Prvním spotem ze série startuje kampaň s názvem „Mattoni je život“.

„Za téměř sto padesát let své existence se Mattoni pro mnohé stala synonymem pro minerální vodu a je tak nedílnou součástí nejen gastronomie ale i dalších oblastí života v České republice. Kromě vyváženého obsahu minerálů přináší do života Čechů také mnoho kulturních i sportovních zážitků. Neopomíjí ani ekologii, ve které se aktivně také angažuje,“ vysvětluje koncept kampaně „Mattoni je život“ Miroslava Moravcová, manažerka značky Mattoni.

Česká gastronomie prošla v posledním více než roce těžkou zkouškou. Značka se proto snažila restauračním zařízením od počátku pandemie pomáhat. Již loni na jaře se zapojila do projektu „Zachraň hospodu“, přes který si mohli zákazníci nakupovat vouchery do svých oblíbených restaurací, a pomohli jim tak přežít. Bez podpory nezůstali ani barmani, pro které Mattoni připravila výzvu na sociálních sítích s možností finanční výhry. Před koncem loňského roku pak Mattoni ve spolupráci s televizí Nova a Ministerstvem průmyslu a obchodu odstartovala iniciativu „Rozbalte to“, která připomíná lidem, ať podpoří své oblíbené podniky objednávkou jídla domů.

Mattoni v nové kampani zve Čechy do čerstvě znovuotevřených podniků, kde na ně opět čeká skvělé jídlo, příjemná obsluha, krásné zážitky s rodinou a přáteli a samozřejmě Mattoni. Za tónů legendární písně „Life is Life“ od skupiny Opus tak pomáhá restauracím a kavárnám se opět otevřít životu.

Kampaň odstartovala 25. května na televizních obrazovkách a online. Natáčení probíhalo v oblíbené poděbradské restauraci Cucina. „Jestli si něčeho na té předchozí době cením, tak to byl přístup všech našich zaměstnanců a to, že se nám společně podařilo udržet nad vodou a nachystat vše na znovuotevření. Díky rozvolnění v loňské letní sezóně se podařilo přečkat několikaměsíční pandemická omezení, zdokonalit zázemí, vylepšit koncepty a připravit se na letošní otevření v dobré kondici, a to s původními zaměstnanci. Nyní už jen zbývá doufat, že restaurace zůstanou otevřené na trvalo a hosté si budou moci užívat gastronomických zážitků, tak jako v novém spotu Mattoni,“ říká Tomáš Vrba, majitel skupiny La Place, jejíž součástí je i právě restaurace Cucina.

Credits:

Režie: Tomáš Lomič

Produkce: Lisbeth, s.r.o. & Armada Films

Spuštění spotů: 25. 5. 2021

Stopáž: 20 s a 30 s

Kreativní agentura: Lisbeth, s.r.o. ve spolupráci s MilanoPraha (autor hlavní myšlenky kampaně „Mattoni je život“)

Mediální kanály: TV, YouTube, Online média (bannerová reklama), Sociální sítě (Facebook, Instagram)