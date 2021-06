V těchto dnech probíhá první oficiální programatický nákup pevně instalované digitální outdoorové reklamy (DOOH) v Česku. Reklamu nakupuje agentura Marketup pro klienta XXXLutz v rámci kampaně Black Shopping Week.

K vidění je na digitálních billboardech umístěných na Obchodním domě Kotva a na Smíchovském nádraží v Praze, které pro programatický nákup připravila společnost Vision Thing. „Je to zásadní krok v oblasti relevance outdoorové reklamy,“ říká Martin Peška z Marketup a dodává: „Do budoucna se nabízí například dynamická automatizace reklamy na základě XML feedů, které umožňují okamžitě zobrazit třeba nejžádanější zboží z nejbližší filiálky dle GPS a automatizovat spuštění kreativ podle počasí, dne v týdnu, denní doby či vybrané sportovní události.“

Plochy jsou pro účely programatiku opatřeny měřícími kamerami, které snímají počet diváků vystavených reklamě. Díky tomu lze reklamu nejen velmi dobře měřit, ale hlavně využít parametr OTS (příležitost ke zhlédnutí) pro určení ceny za tisíc zobrazení neboli CPT, jak je standardem v nákupu digitální reklamy.

„Programatický nákup DOOH je pro nás velmi flexibilní způsob nákupu médií, na který jsme zvyklí z online marketingu. Hlavní výhodou je v těchto dnech zejména flexibilní nasazení celé kampaně dle aktuálně platných restrikcí a pravidel rozvolňování,“ uvádí Blanka Smolíková, CMO XXXLutz.

Vision Thing je první Out of Home (OOH) real time bidding síť (RTB) v Česku. Umožňuje nakupovat reklamu na fyzických digitálních reklamních plochách v OOH programaticky, tedy ze stejné DSP platformy jako standardní webové kampaně. Cílem pro letošní rok je do Vision Thing připojit cca 100 prémiových DOOH ploch v ČR.