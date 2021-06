Eisensteinová přichází z BiOOO.cz, kde působila na pozici CMO. V Queensu bude dohlížet na expanzi i přiblížení portfolia ženám.

Marketing českého obchodu s teniskami a streetwearem řídí od poloviny června Tereza Eisensteinová. V Queensu, který letos koupila společnost Footshop, bude mít na starosti strategické i operativní řízení marketingových aktivit, expanzi do několika evropských zemí včetně přípravy strategie pro daný trh a přiblížení portfolia ženské části publika.

„Důležitým cílem pro mne bude vybudovat datově řízený marketing se zaměřením na zákazníka. Čeká nás změna platformy e-shopu, jeden z kroků, který povede k ještě lepší zákaznické zkušenosti. Máme před sebou mezinárodní expanzi, ve které využijeme synergie s Footshopem, která pro nás nejen v téhle oblasti bude zásadní. Chceme, aby se oba brandy doplňovaly a mohly růst vedle sebe,“ říká Tereza Eisensteinová a doplňuje: „Do čtyř let chceme více než zdvojnásobit roční obrat zboží na úroveň půl miliardy korun a stát se silným hráčem v našem segmentu v Evropě. Čeká nás spousta výzev a já se na to nesmírně těším.“

Tereza Eisensteinová začínala v marketingu společnosti Ataccama. Od roku 2014 je konzultantkaou marketingu a e-commerce na volné noze, ale k tomu též necelé dva roky působila jako šéfka marketingu v agentuře Acomware. Před přestupem do Queens byla rok a půl CMO v BiOOO.cz.

„Tereza do týmu přináší velkou zkušenost z předchozího působení v agenturách a vedení vlastního inhouse marketingového týmu, ale také detailní datový pohled na rozhodování, který Queensu pomůže v růstu do dalších let. Navíc je náš zákazník a streetwear ji baví, což je pro správnou komunikaci značky zásadní,“ říká CEO Queensu Tomáš Böhm.