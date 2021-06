Martin Smejkal se stal marketingovým manažerem společnosti Brown-Forman pro Českou republiku. Bude zodpovědný za strategie a aktivace značek z portfolia i rozvoj členů týmu. Nové senior brand manažerky mají dvě značky spadající pod tuto společnost. Jack Daniel’s povede Barbora Hózová, Finlandii Lucie Presslová.

Martin Smejkal nastoupil do Brown-Forman v roce 2011, kde od té doby působil na několika regionálních a globálních marketingových pozicích. Naposledy byl ředitelem značky Slane Irish Whiskey a inovací skotských jednosladových whisky. Před nástupem do Brown-Forman strávil jedenáct let v Procter & Gamble a dva roky v Danone. Žil v Amsterdamu, Budapešti, Ženevě a Praze. Ve své nové pozici povede celý marketingový tým, včetně brand marketingu, trade marketingu a Brand and Business Insights.

Barbora Hózová

Nové tváře vítají také dvě značky spadající do portfolia Brown-Forman. Barbora Hózová se stala novým Senior Brand Managerem Jack Daniel’s a navazuje na své dosavadní působení v Mast Jägermeister CZ. V této společnosti začínala jako Brand Manager, následně se posunula na pozici Group Brand Manager, a to jako nejmladší team leader v historii firmy. Měla na starosti značky spadající pod Rémy Cointreau (například Metaxa, Rémy Martin, Cointreau, Louis XIII). Vystudovala mezinárodní obchodní a manažerská studia v holandském Haagu, kde získala titul BBA.

Značku Finlandia dostala nově na starost Lucie Presslová. Nastoupila na pozici Senior Brand Manager Finlandia & Super Premium Portfolio. Přichází z Nestlé, kde naposledy působila v centrále společnosti ve švýcarském Vevey. Jako koordinátorka globálního budování značek byla mimo jiné zodpovědná za propojení marketingu s on-line prodeji do jedné spojené architektury, která definuje, jak získat nové nakupující a spotřebitele. Dříve v Nestlé zastávala pozici Senior Brand Manager a starala se o budování a komunikaci značky ORION. Je absolventkou oboru mezinárodní obchod na VŠE.