Internetový e-shop Mall.cz otevírá v Brně 1. července svůj první velký showroom Mall Mega Shop. Na prodejní ploše o rozloze 590 metrů čtverečních naleznou zákazníci výstavní stánky těch nejoblíbenějších značek na Mallu, jako je Samsung, Lamax, Nikon, Lego nebo Mattel vyrábějící populární Barbie či autíčka Hot Wheels.

Otevření prodejny se skladem o rozloze 1500 metrů čtverečních bude pro obyvatele Brna a okolí znamenat tisíce položek dostupných k okamžitému vyzvednutí, které si budou moci pořídit na místě za internetové ceny.

Mall Mega Shop je vůbec prvním showroomem internetového e-shopu Mall.cz a zároveň první prodejnou svého druhu na celé Moravě. Prodejna potěší jak příznivce offline nakupování, kteří získají možnost prohlédnout si zboží populárních značek na vlastní oči, tak i čistě „onlinové“ nakupující, kteří díky rozsáhlým skladovým prostorám získají své zboží o mnoho rychleji než kdy dříve.

Tisíce položek budou nově dostupné k okamžitému vyzvednutí nebo k bleskovému odeslání a doručení až domů. Vyzvedávat si své zboží budou zákazníci moci jak přímo na prodejně, tak i v samoobslužném výdejním boxu na parkovišti, který funguje v režimu 24/7.

„Otevření prvního showroomu v Brně je pro nás zlomovým momentem a pevně věříme, že se náš Mega Shop stane místem, kam budou obyvatelé i návštěvníci Brna rádi chodit, a to nejen pro své objednávky, ale také třeba i za inspirací. V Mega Shopu budou vystaveny produkty oblíbených značek, od zboží ze segmentů velké bílé techniky, přes elektroniku a mobilní telefony až po hračky a velkou výstavu Lega. V Mall Mega Shopu by si měl každý najít své, a to včetně rodin s dětmi,“ komentuje otevření první showroomu CEO Mall Group Jan Hanuš.

Showroom s rozsáhlými skladovými prostory se nachází v obchodním centru v brněnské ulici Vídeňská, na hlavní dopravní tepně s dostupností pro zákazníky, kteří cestují autem, i pro ty, kteří na nákupy vyrazí městskou hromadnou dopravu nebo pěšky. Zóna v jihozápadní části města je od zastávky MHD vzdálena asi 200 metrů a pro motoristy je k dispozici velké venkovní i kryté parkoviště. Nákupní centrum Vídeňská spravuje společnost PQ Asset Management.