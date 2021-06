Košík.cz buduje svou značku Authentic a podporuje ji kampaní s příběhy producentů. V budoucnu má privátka obstát i za hranicemi.

Authentic nejprve začínala na vrcholu pandemie s hotovými prémiovými jídly za dle Košík.cz dotovanou cenu. Pak se kategorie rozšířila i o české krůtí a kuřecí maso a segment Steak House, který zahrnuje zahraniční prémiová masa. Součástí je také deset na míru vyrobených příchutí od Puro Gelato a nově přibydou i italské sýry a speciality od Latteria

di Antonio.

„Portfolio se rozrůstá a to je jen začátek. Chceme zkrátka, aby se z Authentic stal tahák do našeho obchodu. Autenticitu spojuje otevřenost, poctivost — to jsou zároveň hodnoty, které ctíme, takže proto název Authentic. Přijde nám, že máme něco tak unikátního, že už teď značku připravujeme na globální trh. Podtrháváme to i novým sloganem „The real food story“, z čehož je patrné, že chceme lidem přinášet dobré jídlo s příběhem. A od toho se odvíjí i komunikace, kterou kolem značky děláme,“ sdělil v rozhovoru pro MAM Jan Škrabánek, CMO Košík.cz.

