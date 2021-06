Prázdninová kampaň české internetové jedničky Léto se Seznamem s podtitulem „v pohybu“ má za cíl podpořit službu Vyhledávání a aplikaci Seznam.cz zejména v mobilních zařízeních a přivést nové uživatele. Televizní kampaň doplní tištěná média a online, konkrétně videa na sociálních sítích, rádiové spoty a delší formát reklamního spotu v kinech.

„Prostřednictvím našich kampaní poukazujeme na to, že jsme jednička na hledání lokálních témat. A tak chceme inspirovat uživatele, aby v době po rozvolnění hledali na Seznamu informace týkající se třeba volnočasových aktivit, a to nejen na počítači, ale také skrze mobily,“ říká Monika Mašková, brand manažerka Seznam.cz, a dodává, že se v kampani objeví nejvíce hledaná lifestylová témata spojená se sezónními aktivitami a venkovním pohybem, která se podle aktuálnosti budou v reklamních vizuálech měnit. Půjde o chytré karty ve Vyhledávání, které lidem při hledaní zobrazí internetové tipy na turistické výlety, recepty nebo sportovní události jako například ME ve fotbale.

Zdroj: Seznam.cz

Hlavní postava reklamního příběhu, děd Vševěd, ztvárňuje postavu, k níž si lidé chodí pro radu. „I na základě pozitivní zpětné vazby od našich uživatelů navazujeme na stejnou vizuální podobu a komunikační linku jako v případě předešlých kampaní, které zdůrazňovaly českost. Z tohoto důvodu se v nových spotech objeví i pohádkové postavy hloupý Honza a čarodejnice nebo věrný pejsek Krasty,“ popisuje Mašková.

Propagace běží od 14. června až do 15. září 2021 formou tří hraných videospotů, které na základě konceptu marketingového týmu Seznam.cz připravila kreativní a produkční agentura Flux films. Mediální mix zahrnuje online i offline média. Online obsahuje bannerovou podporu, videoreklamu na platformě YouTube a komunikaci na sociálních sítích. V offline médiích se kampaň objeví v rámci externích tištěných médií, v rádiích Expres FM, Classic Praha a v Českém rozhlase. Kampaňový spot poběží také v kinech CineStar. Hrané spoty budou ke zhlédnutí na obrazovkách televize Nova, Prima a sponzorský spot poběží v Televizi Seznam.