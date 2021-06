O prázdninách vyráží žlutý tým Frekvence 1 na tradiční roadshow po českých kempech. Návštěvníci Radiokempů Frekvence 1 se mohou těšit na živé vysílání s oblíbenými moderátory, posezení u táboráku, opékání buřtů, různé soutěže a překvapení. Na každém kempu bude také speciální hudební host, v této roli se postupně vystřídají Pokáč, Marta Jandová, Xindl X, Sebastian, Miro Žbirka a také kapely Žlutý pes, No Name nebo Čechomor. První kemp odstartuje hned 7. července, následovat bude každou středu jeden až do konce prázdnin.

„Po celou dobu budeme veškeré dění z Radiokempů Frekvence 1 přenášet přímo do éteru, aby si jejich pohodovou letní atmosféru mohli užít všichni naši posluchači. Návštěvníky na místě navíc necháme nahlédnout pod pokličku vzniku živého vysílání. Při práci budou moci sledovat oblíbené moderátory Lubku Ponížilovou, Míru Michálka, Janu Knížkovou, Romana Mikesche, Tomáše Fílu či Robina Sobka,“ uvádí Martina Říhová, výkonná ředitelka společnosti Active Radio. Poslední hodina bude vždy pod taktovkou speciálního hudebního hosta.

Na programu bude kromě táboráku také řada soutěží a klání, chybět nebude ani tolik oblíbený fotostánek vybavený různými bláznivými kostýmy, parukami a dalšími nezbytnými doplňky. Radiokempy Frekvence 1 budou vždy začínat ve 14 hodin a trvat budou až do 20 hodin. Vstupy na akce jsou zdarma. Frekvence 1 vyslyšela četná přání fanoušků a počet Radiokempů letos zdvojnásobila oproti loňskému roku.