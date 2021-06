Dragoș Constantinescu se od 1. června stal novým generálním ředitelem Plzeňského Prazdroje. Ve funkci vystřídal Granta Liversage, který se rozhodl ukončit svou kariéru v pivovarnictví a věnovat se koučinku.

Dragoș Constantinescu přichází do Česka po úspěšném působení v pozici prezidenta rumunského pivovaru Ursus a ředitele rumunského a maďarského trhu, které podobně jako Plzeňský Prazdroj náleží do skupiny Asahi v Evropě. Do největšího pivovaru v Rumunsku nastoupil v roce 2019 a výrazně přispěl k jeho růstu. „Jsem hrdý, že mohu vést pivovar s vůdčí rolí v českém tradičním odvětví. Plzeňský Prazdroj dal světu český ležák, který tuto zemi celosvětově proslavil. A dnes je nejvýraznějším reprezentantem a šiřitelem české pivní kultury jak na domácím trhu, tak v zahraničí. Proto ke své nové pozici přistupuji s obrovským respektem. Budu si považovat za čest, pokud budeme naše role a pozice nadále rozvíjet a upevňovat výjimečné postavení Plzeňského Prazdroje na pivní mapě světa,“ říká Dragoș Constantinescu.

V minulosti pracoval mimo jiné 16 let pro British American Tobacco, kde zastával různé vedoucí a strategické manažerské pozice na mezinárodní úrovni. Rovněž dohlížel na aktivity společnosti v regionu střední Evropy včetně Česka a Slovenska. Ve volném čase se věnuje sportu a cestování.

Grant Liversage stál v čele Plzeňského Prazdroje od roku 2017. Odchází z vlastního rozhodnutí, přičemž své dlouhodobé zkušenosti s řízením velkých společností hodlá využít při koučinku a další podpoře rozvoje top manažerů. Svůj krok plánoval již delší dobu.