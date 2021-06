Značka vegetariánských a veganských výrobků Garden Gourmet rozšíří od července své portfolio o mražené výrobky, které budou balené v plně recyklovatelných kartonových obalech. Na pultech obchodů budou dostupné hned tři veganské novinky – nuggetky, kuličky a burgery.

Všechny produkty budou k dostání ve větším balení o 300 gramech. Značka tak reaguje i na změnu ve spotřebním chování svých zákazníků, kteří začali mnohem více vařit doma a zároveň nakupovat potraviny méně často, avšak ve větším množství.

Značka Garden Gourmet vstoupila na český trh v roce 2019. Od té doby představila mnoho chlazených produktů, které jsou vhodné nejen pro vegetariány a vegany, ale také pro flexitariány. Všechny pokrmy se vyrábějí v českém závodě Nestlé Krupka.

chlazený Sensational Burger

Jízda pro zoo

V polovině května navázala Garden Gourmet spolupráci se sdílenými koly Next Bike. Lidé v Praze, Brně a Olomouci si aktuálně mohou vypůjčit jedno ze 100 vybraných sdílených kol Next Bike a „vyjezdit“ tak co nejvíce peněz na pomoc zoologickým zahradám ve zmíněných městech. Za každý ujetý kilometr daruje Garden Gourmet 10 korun, celá částka pak bude rozdělena mezi všechny tři zoo. Prvních 15 minut jízdy je zdarma a celá akce trvá do poloviny srpna.

Kampaň bude prezentována převážně na instagramovém profilu značky. Garden Gourmet se touto aktivitou rozhodl podpořit zvířata a zároveň motivovat spotřebitele k udržitelnějšímu a zdravějšímu životnímu stylu. Právě udržitelnost je totiž jedna z hlavních hodnot a dlouhodobých předností Garden Gourmet. Značka se mimo jiné zavázala, že se do konce roku 2022 stane uhlíkově neutrální.