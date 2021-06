Nový systém e-ID by měl být dostupný všem občanům a podnikům v Unii, aby se jim ulehčil systém ověření pro komunikaci s úřady či komerčním sektorem.

V EU je od roku 2014 platná regulace elektronických ověřovacích systémů (eIDAS), pomocí e-ID chce unie řešit některé problémy třeba v otázce větší podpory mobilních zařízení a podobně. Do nového systému by měly být zaneseny i “digitální peněženky”, pomocí nichž by si uživatelé stáhli aplikaci, kde mohou mít uložené své elektronické dokumenty k využití třeba při žádosti o otevření nového účtu u banky, půjčení auta nebo check-in v hotelech.

V rámci těchto snad cílí unie také na větší interoperabilitu, aby mohl systém fungovat přeshraničně a dokázal pracovat s národními digitálními identitami. Autentifikace přes hranice v současnosti umožňuje jen 14 procent poskytovatelů služeb. Nové e-ID by mělo pomoci v rámci jednotného trhu se zrychlení ma ulehčením komunikace s úřady například při pobytu v jiné členské zemi.

Představitelé EU by rádi zavedli alternativu k tradičním fyzickým průkazům totožnosti aby díky digitálními ID systému mohli uživatelé rozhodnout jaké data budou s kým sdílet při ověřování identity a měli odpovídající zabezpečení. V současnosti umožňuje řada velkých technologických firem přihlášení do určitých služeb přes loginy u této firmy (například Facebook, Google), ovšem v tomto případě pak také sbírají data o takto přihlášených uživatelích a dále je pak monetizují.

„Nová evropská digitální identita umožní EVropanům, aby mohli využívat online služby s přihlášením bez toho, aniž by sdílelipříliš osobních dat, s novým řešením budou mít nad svými data kontrolu,“ uvedli zástupci Evropské komise. Pomoci má také podnikům, které díky ní budou moci využívat širšího spektra služeb. Důvěra spotřebitelů v nové e-ID je zásadní a tvůrci věří, že pomůže k dalšímu boomu využívání online služeb v rámci EU.