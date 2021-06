Virtuální a hybridní eventy táhnou. Platforma Happenee, která minulý týden získala za hybridní řešení bezpečnostní konference GLOBSEC Bratislava Forum hlavní cenu České eventové asociace, získala další peníze na rozvoj od investora Ondřeje Fryce.

Platforma Happenee se vzhledem k pandemii začala více soustředit na online prostředí a vývoj vlastní technologie, což ji z hlediska obratu přineslo meziroční růst 550 procent. V příštím roce cílí na obrat přes 100 milionů korun. Díky investici nyní Happenee urychlí vývoj nové verze produktu a bude se moci soustředit také na expanzi. Za šestiletou historii má za sebou firma více než 60 zákazníků, 250 hybridních či virtuálních eventů, 500 in-person eventů a přes 150 tisíc registrovaných účastníků.

„Rok 2020 pro nás byl opravdu zlomový. S příchodem pandemie jsme se rozhodli, že se začneme orientovat převážně na online, tedy virtuální a hybridní eventy, a vůbec poprvé jsme začali tvořit také 3D prostředí. Díky tomu jsme dosáhli skvělých hospodářských výsledků a podařilo se nám dokázat investorům, že Happenee je výrazný hráč na poli správy a tvorby eventů všeho druhu. Investice, kterou jsme od Reflex Capital obdrželi, nám tak nyní pomohou k rozšíření týmu, expanzi na další trhy, ale i k dalšímu rozvoji naší vlastní platformy a tržiště na principu addonů, které k tvorbě eventů využíváme,“ říká CEO a zakladatel Happenee Zdeněk Hesoun (na úvodní fotografii).

„Je jasné, že svět se změnil a do budoucna v něm uspěje ten, kdo je schopný se rychle adaptovat. Oblast virtuálních eventů zažívá, díky pandemii, ohromný boom a my věříme, že právě Happenee v ní může uspět. Mají už dnes zajímavé partnery, skvělý produkt a jako při každé naší investici, nás musí nadchnout především samotný founder, což se Zdeňkovi podařilo. Věříme jemu i jeho týmu,“ říká Ondřej Fryc, managing partner Reflex Capital, která v minulosti investovala například do firem Producboard, Webnode, Apify nebo také Shopsys.

Finance použije startup k naplnění několika cílů. Tím prvním, který je v současnosti pro společnost nejdůležitější, je hiring. Firma plánuje vyrůst ze současných 20 lidí na 45 už v tomto roce. Dalším cílem je finalizace produktu Happenee 2.0, který poskytne větší škálovatelnost. V neposlední řadě je to velký důraz na sales a marketing aktivity. Kombinace těchto kroků usnadní expanzi do zahraničí. Soustředit se firma bude zejména na velké korporátní zákazníky v Evropě a v USA a profesionální organizátory kongresů.

Finance budou využity také na vývoj produktu. Především pak na pokračování tvorby digitálního tržiště, které Happenee využívá pro stavbu virtuálních, ale i hybridních eventů. „Naše tržiště si lze představit trochu jako Lego. Firmy si mohou jednoduše vybrat jednotlivé komponenty a sestavit si událost ve 3D prostředí na míru svým požadavkům. A to včetně vlastního brandingu. Happenee má schopnost přenést offline event v měřítku jedna ku jedné do online 3D prostředí. Se všemi zásadními funkcionalitami jako jsou networking, sdílení zážitků, gamifikace a mnohé další,“ doplňuje Hesoun.

„S Reflex Capital jsme si okamžitě padli do oka. Poskytují nám vysoce nadstandardní mentoring spolu s jistotou, že spolupracujeme se silným a maximálně zkušeným partnerem. Jednání jsou vždy efektivní. Jsem moc rád, že spolu můžeme pracovat,“ říká Hesoun.