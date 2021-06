Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto si pro následující dekádu stanovila novou strategii dalšího rozvoje, nazvanou Next Level- Škoda Strategy 2030. Jedním z ambiciózních cílů je stát se do konce této dekády jednou z pěti nejprodávanějších značek v Evropě. Na trzích v Rusku nebo v Indii chce být vůbec nejsilnější značkou.

Více se chce zaměřit také na oblast elektromobility a na trh chce uvést tři nové čistě elektrické vozy s cílem aby, se podíl elektromobilů na prodejích značky v Evropě do roku 2030 vzrostl na 50 až 70 procent. V nové strategii jsou pevně zakotveny i konkrétní cíle na podporu ekologie a diverzity. Realizace se zaměří na dva hlavní motivy – efektivitu a zjednodušení.

“Z domovské České republiky hodláme vybudovat centrum elektromobility, abychom zajistili stávající pracovní místa a vytvořili nová. Škoda Auto do budoucnosti vstupuje ze silné pozice a já se těším na to, že společně s více než 43 tisíci škodováky na celém světě a s naším sociálním partnerem Odbory KOVO tuto společnost v příštích letech dovedeme na vyšší úroveň,“ uvedl předseda představenstva společnosti Thomas Schäfer. V nové strategii jsou pevně zakotveny i konkrétní cíle na podporu ekologie a diverzity. Realizace se zaměří na dva hlavní motivy – efektivitu a zjednodušení.

Strategie se zaměřuje na tři priority, které lze shrnout do tří E: Expand, Explore a Engage. V rámci prvního cíle chce proniknout mezi pět nejprodávanějších značek automobilů v Evropě. Toho chce značka dosáhnout posílením pozice v segmentu cenově dostupných vozů. Dále se portfolio produktů do roku 2030 rozšíří o minimálně tři další čistě elektrické modely, které budou cenou a velikostí pod úrovní modelu Škoda Enyaq iV. Z České republiky chce vytvořit centrum elektromobility. Do roku 2030 chce ve všech třech českých výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí vyrábět elektrické vozy nebo elektrické komponenty.

V rámci priority Explore je záměrem, aby se Škoda do roku 2030 stala vedoucí evropskou značku na perspektivních trzích Indie, Ruska a severní Afriky. To přispěje ke globálnímu prodejnímu potenciálu ve výši 1,5 milionu vozů za rok. Třetí priorita Engage zahrnuje specifické cíle pro oblasti digitální zákaznické zkušenosti, ekologie, diverzity a vzdělávání. Česká automobilka se tak chce mimo jiné stát měřítkem pro Simply Clever User Experience, tedy zákaznickou zkušenost. Každý zákazník má být schopen hned napoprvé a intuitivně ovládat vůz.

Prvním takovým projektem je PowerPass, umožňující jednoduché a pohodlné nabíjení elektrifikovaných modelů značky Škoda. Bude k dispozici na více než 30 trzích a umožní nabíjení na více než 210 000 nabíjecích stanicích v Evropě. Automobilka dále rozšiřuje koncept virtuálního showroomu a vytyčila si za cíl prodávat už v roce 2025 každý pátý vůz online.