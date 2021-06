Na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 bude vybrané zážitky z České republiky prezentovat CzechTourism ve virtuální realitě od společnosti Virtuplex.

Virtualizovanou prezentaci celkem čtyř vybraných oblastí Česka a produktů cestovního ruchu bude mít už brzy k dispozici CzechTourism. Připravuje ji vývojová kancelář pro virtuální realitu Virtuplex. Aplikace zavede uživatele do Mariánských Lázní, hlavního sálu Žofína, na vesnickou zábavu z mikroregionu Slovácka a do Prachovských skal. Cílem projektu je vytvořit nástroj pro prezentaci České republiky v zahraničí za pomocí VR a AR technologií a využít jej primárně jako podpůrný prostředek pro jednání agentury CzechTourism v zahraničí. Testovací provoz aplikace bude zahájen 10. září 2021 na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji.

Hlavní důraz VR aplikace je kladen na zážitky, které na klienta prostřednictvím této technologie udělají tak velký dojem, že si je zapamatuje, a bude o nich chtít dál vyprávět. Bezprostředně po nasazení brýlí se ocitne ve sledu čtyř navazujících příběhů, jichž se stane součástí. Provázet ho bude vypravěč, hudební doprovod a scény promyšlené do posledních detailů. Příběhem provede uživatele zvukový záznam, který nahradí přítomnost virtuálního avatara – coby průvodce. Díky tomu se bude moci každý plně soustředit na jednotlivé zážitky a nebýt ničím rozptylován. Abstraktnější průvodce také poskytuje oproti konkrétnímu charakteru možnost větší modifikace a není vázán například pohybem rtů, které by musely být specifické pro každou jazykovou mutaci.

„Zaměřujeme se na krásu naší země a české legendy, které jsou přímo propojené s prezentovanými zážitky tak, aby jednotlivé lokace působily komplexněji a zároveň probudily zájem o jejich hlubší prozkoumání skrze případnou návštěvu destinace,” vysvětluje spoluzakladatel Virtuplexu Pavel Novák. Aplikace ukáže čtyři pilíře produktů – lázeňství, kongresovou turistiku, kulturu a volnočasové aktivity

V prvním ze zážitků z oblasti lázeňstvíse klient přenese do hotelu Nové Lázně v Mariánských Lázních. Za doprovodu romantické pohádkové opery Rusalka od Antonína Dvořáka se virtuálně vykoupe v tamním bazénu, napije se z pítka a ochutná lázeňskou oplatku. Následuje přesun do panoramat Prahy. Klient uvidí Hradčany, Národní divadlo i palác Žofín, do jehož sálu se přemístí za zvuku Smetanovy Vltavy. Následuje třetí scéna, která se odehrává na taneční zábavě v mikroregionu Slovácka. Cílem zážitku je zdůraznit české tradice, které tvoří zejména taneční a hudební čísla spojená s dobovými kroji. Poslední scéna vezme uživatele do Prachovských skal, kde je vyzkoušena jeho odvaha při pokusu o překonávání lávky mezi skalami. Jeho úkolem je posbírat virtuální turistické známky zavěšené v okolí lávky.

Každá scéna tedy vyžaduje uživatelovi interakci s virtuálním prostředím. V Mariánských lázních například napustí bazén, v Žofíně si zahraje na klavír se skladatelem Bedřichem Smetanou, na vesnické zábavě si zatančí dobový tanec a v Prachovských skalách přejde lávku mezi skalami.

„Cílem je na EXPO 2020 v Dubaji představit Českou republiku jako moderní destinaci. Jsem rád, že zde poprvé ukážeme Českou republiku namísto v brožurách ve virtuální realitě,” řekl Jan Herget ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism.