První láhev Coca-Cola byla v Československu vyrobena již v roce 1971. Na oslavu této společné padesátileté cesty spouští systém Coca-Cola rozsáhlou marketingovou kampaň.

Bude se jednat o mediální kampaň v televizi či na sociálních sítích, ale také aktivaci směrem k zákazníkům či vzdělávací projekt na podporu komunity. Lidé se tak mohou těšit na spotřebitelské soutěže, stovky výjimečných cen, a také na vzdělávací charitativní projekt na podporu neziskových organizací. To vše nabídne kampaň „50 let spolu“, do jejíž komunikace budou zapojeni také influenceři a známé tváře z Česka i Slovenska.

V letošním roce uplyne přesně 50 let od doby, kdy na základě licenční smlouvy s The Coca-Cola Company opustila výrobní linku závodu Fruta Brno první láhev s nápisem Coca-Cola. Od té doby se jediná varianta tohoto nápoje rozrostla do devíti podob, jedenáctkrát se zvýšila jeho produkce a z limonády, která byla do 70.let stejně nedosažitelná jako výjezdní doložka do zahraničí, se stala běžnou součástí našich životních příběhů.

„Zažili jsme s ní nespočet společných vítězství, radosti i naděje. Ať už jsme fandili národnímu hokejovému týmu, pořádali rodinnou oslavu nebo si jen užívali chvíle s přáteli, Coca-Cola při tom byla s námi. Byla svědkem společenských, politických a kulturních proměn v obou zemích a klíčových momentů v naší novodobé historii. A právě tento působivý příběh o naší společné padesátileté cestě s Coca-Cola v Čechách a na Slovensku bude nadcházející kampaň ilustrovat,“ uvádí Joonas Mäkilä, marketingový ředitel Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

„Kampaní chceme poukázat na to, že Coca-Cola spoluutvářela životní příběhy nás všech a to ve výjimečných momentech našeho života a bez ohledu na místo, kde jsme vyrůstali. Kampaň provázejí ikony monumentů známých míst v Česku a na Slovensku, které vyzdvihují fakt, že Coca-Cola je tu spolu s námi od Aše až po Košice již 50 let,“ popisuje Ivana Ilič, marketingová manažerka The Coca-Cola Company ČR/SR.

Systém Coca-Cola přizval ke spolupráci na kampani také české a slovenské populární osobnosti. Do komunikace budou zapojeni influenceři Sofian, Nikol Čechová, Kao, Annie Camel, Dejvit, Andy_coconut, YouTuber Explo, zpěvačky Emma Drobná, Mária Čírová nebo rapperka Sharlotta, moderní pětibojař a olympijský vítěz 2012 David Svoboda. CSR projekt podpoří také Tereza Maxová. Exkluzivní hudbu k spotové kampani vytvořili Pokáč, Kapitán Demo, Marcell a Zea.