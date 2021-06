Sekundární funkce obalu je vaše nová marketingová příležitost. Dotkl se vás růst dopravních nákladů z Číny, nedostupnost materiálů nebo dlouhé dodací lhůty? O novinkách na obalovém trhu i výrobních kapacitách si povídáme s Petrem Hajdou, ředitelem divize Packaging brněnské tiskárny POINT CZ, s.r.o.

Přinesl covidový rok nějaké změny v oblasti packagingu?

Došlo především ke změně poptávky, což zaznamenáváme již několik měsíců. Informace čerpáme od malých i velkých firem, ale také od zákazníků, kteří jsou součástí dodavatelsko-odběratelského řetězce. Firmy, co dříve objednávaly výhradně obalové materiály z východu, mění své požadavky a obrací se na české partnery. Může za to zejména výrazný nárůst cen dopravy, materiálů a dlouhé termíny dodání. Nové spotřebitelské chování také výrazně urychlilo změny v on-line obchodu a poptávka po kvalitním packagingu se hodně zvýšila.

Jak se promítají změny spotřebitelského chování do obalového průmyslu?

Paradoxně tato doba pomohla mnoha firmám v rozhodnutí. Mění se jejich vnímání důležitosti investic do internetového prodeje a s tím spojeného packagingu. Firmy se zaměřují na nové segmenty trhu a individualizaci tržních skupin. Poptávky po obalech přicházejí také od nově vzniklých firem.

Zdroj: POINT CZ, s.r.o.

Je podle vás tato doba vůbec nakloněná startupům?

Vstup na trh není nikdy jednoduchý, zejména když je na něm větší nabídka než poptávka. Start-upy, které nás oslovují, tuto situaci přesto vnímají jako příležitost. Většinou přichází s novým pojetím výrobků a jsou mnohem flexibilnější ve zpracovávání změn. Spolupracujeme s nimi rádi. Potřebují někoho, kdo jim s procesem packagingu poradí, a nechávají kompletní řešení konstrukce obalu na nás. Jsou to ale i renomované firmy se zavedenými výrobky, které nás nově oslovují. Po covidu se „nadechly“ a vstupují na trh s novým řešením.

Po jakých obalech je tedy nyní největší poptávka?

Novým tématem jsou multifunkční obaly. Firmy už pochopily, že obal není jen to „co prodává“, ale také prostor pro brand building. Známé je využívání vnitřní části obalu pro reklamní akce nebo soutěže. Novou oblíbenou funkcí v potravinovém odvětví je rozložení obalu, aby posloužil ke konzumaci „to go“. V odvětví botanical se objevily multifunkční obaly s ekologicky rozložitelným obalem a výživou pro rostliny. Další značky se zaměřují na zábavu a doplňují obaly o hry, a to nejen pro děti. Multifunkce obalů zvyšuje čas strávený se samotným výrobkem a podporuje zvýšení loajality ke značce.

V úvodu jste zmínil, že se na vás obrací firmy z dodavatelsko- -odběratelského řetězce. Jejich požadavky jsou ale o jiných počtech než u standardních firem. Je to tak?

Ano. Tyto firmy se zajímají především o vysokonákladové zakázky a dodržení dodacích lhůt, což je náročné na kapacitu

výroby i materiálové zázemí. Tento trend jsme pozorovali u našich zákazníků již delší dobu a minulý rok jsme se proto rozhodli k velkému kroku. Rozšířili jsme naše technologie o dva špičkové stroje prémiové švýcarské značky Bobst. Jedná se o jeden lepicí a jeden výsekový stroj.

Jak se tyto technologie promítnou v nabídce zákazníkům?

Je to jako když přesednete z osobního auta do formule. Takovou mají pověst stroje značky Bobst a my můžeme toto tvrzení dokázat. Největší změnou je obrovská rychlost a efektivita, která se zvýšila téměř o polovinu. Nyní vyrábíme krabičky ve vysoké rychlosti a celé zakázky odbavujeme za zlomkový čas. Můžeme také nově vyhovět firmám, jejichž obaly mají velmi náročný strukturální design. Stroje Bobst zvládnou i tak složité lepení a náročné skládání, na které byla dříve potřebná ruční výroba.

Co byste vzkázali zákazníkům, kteří mají starosti s obaly?

Máme pro vás volné výrobní i materiálové kapacity. Jsme schopni nabídnout vysokokapacitní průmyslový packaging za skvělou cenu. Garantujeme rychlost výroby, materiál na skladě i termín dodání.