Česká mutace měsíčníku Cosmopolitan z portfolia mediální skupiny Mafra červencovým číslem odhalí svůj redesign. Kromě změn ve vizuální podobě představí také nové pravidelné rubriky a nová jména v redakčním týmu. Za novým konceptem stojí šéfredaktorka Adéla Mazánková, která do vedení titulu přišla letos v březnu.

„Životy dospělých mileniálek jsou sice plné protipólů, ale troufnu si říct, že nás všechny pojí to hlavní: touha žít naplno. Čtenářky Cosmopolitanu jsou dívky a ženy, které vědí přesně, co se jim líbí, ale nepřestávají kvůli tomu rozšiřovat své obzory a zkoušet nové věci. Právě naopak! Nová struktura, design a především obsahová strategie Cosmopolitanu to zohledňuje – udává směr, je průvodcem i kamarádkou, co naslouchá, ale hlavně: povzbuzuje a nebojí se růst společně se čtenářkami a vzájemně se posouvat. Naší misí je nejen inspirovat, ale i vtáhnout co nejvíce mladých hlasů a talentů přímo do centra dění, do tvorby časopisu,“ říká k novému pojetí titulu šéfredaktorka Adéla Mazánková.

Adéla Mazánková

Nová sofistikovanější vizuální podoba měsíčníku reflektuje trendy, které sleduje cílová skupina, ale zároveň navazuje na roky vydobytou identitu brandu a neztrácí ani špetku z DNA Cosmopolitanu.

Kromě redesignu titulu dochází také k posílení redakčního týmu. Na místo redaktorky nastoupila Anna Basiková, mezi současnými spolupracovníky nechybí designér Jan Černý, food influencerka Silvie Tiplicová nebo influencerka a podnikatelka Lucie Kratochvílová. Společně s novým týmem přibyly i nové pravidelné rubriky a změnou prošly i sociální sítě měsíčníku.

Červencový Cosmopolitan na titulní straně představuje lokální hvězdu, zpěvačku Annet X. Ta je typickým reprezentantem nové generace mladých lidí, kteří vyrostli na internetu a učí se hledat vlastní hranice v době bez limitů. Propojuje tak svět online médií s tištěným obsahem.

Nové číslo časopisu Cosmopolitan je v prodeji od 24. června 2021.