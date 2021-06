Deník Blesk zopakuje na podzim svůj koncept Blesk Ordinace spojený s prevencí běžných onemocnění, jako třeba diabetu, obezity, vysokého tlaku či rakoviny. Roadshow navštíví šest českých měst, v nichž vyroste vždy na jeden den městečko mobilních ordinací s lékaři z různých oborů. Do akce je zapojeno šest velkých nemocnic a více než 60 odborníků.

První ročník Blesk Ordinace se uskutečnil v roce 2019, pokračování omezila pandemická situace. Celkem navštívilo akci na 10 000 lidí a bylo provedeno kolem 15 000 vyšetření. „Obsah týkající se zdravotnictví je pro čtenáře Blesku naprosto zásadní. Úvodním ročníkem v roce 2019 jsme si vyzkoušeli, že umíme k obsahu připojit výraznou užitnou hodnotu, která byla velmi pozitivně hodnocena jak čtenáři Blesku, tak samotnými návštěvníky akce v jednotlivých městech. Letošní ročník pak pořádáme s obrovským očekáváním, protože Ordinace Blesk je zaměřena hlavně na prevenci a zdravotní osvětu. Celá společnost se momentálně nachází ve velmi složitém období, kdy byla veškerá pozornost zaměřena na boj s covidem a výrazně byla upozaděna či opomíjena pozornost na další nemoci, které mohou mít buď dlouhodobý či dokonce fatální dopad na život obyvatel Česka,“ říká k akci Radek Lain, šéfredaktor skupiny Blesk.

V pořadí druhá série roadshow tak začne 8. září v Pardubicích a postupně se přesune do Liberce, Ústí nad Labem, do Brna, Ostravy i do Prahy, kde skončí 13. října. Blesk Ordinace nabídne v každém z měst 10 mobilních ordinací s lékaři z různých oborů, kteří se zaměří třeba na kontrolu mateřských znamének a hladiny cukru v krvi, vyšetření očí, plic, prsou a diabetu, ale poradí také například s očkováním, technikou čištění zubů nebo s užíváním léků a duševním zdravím.

„Blesk Ordinace je ukázkou smysluplného propojení redakčních aktivit s CSR, ale také online a offline světa. Typicky outdoorové akci jsme totiž přidali třeba online chaty s odborníky nebo živé vstupy z akce pro TV Blesk.cz. Má tedy široký zásah a vysokou frekvenci v propojení s redakčním obsahem,“ doplňuje Jan Svátek, obchodní ředitel eventů v mediálním domě Czech News Center, který Blesk vydává. Premiérový ročník odhalil například 57 zhoubných nádorů kůže nebo 61 závažných plicních onemocnění, o kterých by pacienti dost pravděpodobně ani nevěděli, protože by sami od sebe na lékařskou prohlídku nešli.