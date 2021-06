Letošní čtvrtou reklamní hitparádu vyhrál nový koncept značky Braník od agentury WMC / Grey. ADC spolu s Behavio též změřily, jaké emoce klip vyvolává.

Zatímco v minulém díle se reklamní hitparáda Art Diretors Clubu ilegálně vloupala do hospody, tentokrát se vydala na „Čajový trip do říše divů“. Přesto se i na dýchánku, kde by se jako doma cítila i Carrollova Alenka, zadařilo pivu. Porota totiž na vítěze pasovala spot s Branickými rytíři od WMC / Grey pro Pivovary Staropramen.

AdParáda, která má od letoška vlastní kanál na Mall.tv, navíc představuje další novinku ve spolupráci se společností Behavio. „V novém díle jsme ještě více přidali na emocích. Díky spolupráci s Behavio vám tak můžeme naservírovat jejich vychytanou křivku, která měří emoční reakce diváků na konkrétní spot. A to bez použití elektrod nebo mozkových přípojek ve stylu Matrixu,“ uvádí ADC.

Aktuální díl reklamní hitparády, v níž se moderátoři Wilhelm a Miky, tedy Pavel W. Přibyl z kreativního dua Wilhelm Kinga a Miky Karas z Madmonq (na úvodní fotografii), vydali na výlet do kraje marketingových divů, vznikl v produkci Boogie Films a svou fantazii do něj vložilo režisérské duo Bao-bab, Oliver Beaujard a Nina Zardalishvili.

O pořadí desítky kampaní ze shortlistu, na nějž se dostaly dva spoty od WMC / Grey a VCCP a tři režírované Pavlem Soukupem, rozhodovala porota ve složení:

Honza Šimek, freelance creative director a stratég, člen kreativního spolku Propánajána

Roman Číhalík, freelance art director a creative director, spoluzakladatel Nelež

Prokop Motl, režisér, Creative Embassy

Vilém Franěk, CMO, Mall.tv

Zuzana Kubisová, Creative Brand Curator by Brand Curators

Linda Bilal, area engagement lead v České Spořitelně, jejíž kampaň zvítězila v minulé AdParádě

1. místo: Braničtí rytíři od WMC / Grey pro Pivovary Staropramen

WMC / Grey v nové kampani pro Pivovary Staropramen uvádí koncept branických rytířů. Ten vychází z archetypu jeho zákazníka jako dobrého českého člověka, který si na nic nehraje a předchází ho dobrá pověst. Stejně jako pivo Braník. Spot realizovala produkce Boogie Films s režisérem Tomášem Bařinou.

Komentář porotce: „Taste Braník bych rád navrhnul na slogan roku. Naprosto geniální dvojsmysl a základ globální kampaně Braníku! Videozpracování by si zasloužilo ještě trochu vychytat, ale za slogan to odpouštím.“ Vilém Franěk, CMO, Mall.tv

2. místo: Jste #silnější​, než si myslíte 2021 od VMLY&R Prague pro Českou spořitelnu

Nová brandová kampaň České spořitelny se snaží zvedat sebevědomí obyvatel Česka s hlavním sdělením „Jste #silnější, než si myslíte“. Cílem je povzbudit společnost, dodat lidem sebevědomí a víru v sebe samé. Projekt zároveň představuje start nového dlouhodobého komunikačního konceptu spojený s mottem „Ať se daří“. Kampaň navrhla agentura VMLY&R, spoty vznikly v produkci Boogie Films a na jejich tvorbu dohlížel skandinávský režisér Martin Werner. Energii spotu podává píseň Stand By Me od Bena E. Kinga.

Komentář porotce: „Klasicky velmi dobře vystavěný emotivní příběh s dokonalou produkcí. Jako nejzásadnější vnímám, že zrovna Česká Spořitelna posouvá hranice ‚českosti‘ o krok dál. Naši společnosti už netvoří jen Češi, ale různé národnostní komunity. Toto nenápadné a elegantní gesto přijetí jinakosti vnímám jako reflexi dobré společnosti.“ Zuzana Kubisová, Creative Brand Curator by Brand Curators

3. místo: Coming home can be easy AZN Kru pro IOM Prague

IOM je Mezinárodní organizace pro migraci, jednou z jejích stěžejních aktivit je program Asistovaných dobrovolných návratů a reintegrace. Asistence je bezplatná a umožňuje tak migrantům v různých situacích vrátit se do svých domovin bezpečně a důstojně. Informační kampaň má za cíl zvýšení povědomí o existenci programu dobrovolných návratů. Režie spotu se ujalo režisérské duo Novak + Nguyen. Kreativu a produkci spotu zajistil AZN Kru.

Komentář porotce: „Mám rád, když reklama ukazuje témata, o nichž se nemluví nebo o nich vůbec nevíme a tím rozšiřuje naše znalosti. Z tohoto pohledu super. Potom je otázka, pro koho je ta reklama určená. Pro mě cíl splnila, ale je asi důležitější, aby se o programu dobrovolných návratů dozvěděla i cílová skupina a potom je otázka, jestli je video formát tím nejlepším řešením.“ Roman Číhalík, freelance art director a creative director, spoluzakladatel Nelež

4. místo: Agresivita zabíjí od BeefBrothers pro ČAP

Česká asociace pojišťoven představila nové spoty v rámci kampaně Agresivita zabíjí. Cílí jimi zejména na mladé řidiče, kteří jsou za volantem výrazně rizikovější. Videa mají s nadsázkou připomenout, jaké chování za volant nepatří. Agresivního instruktora autoškoly hraje stand-up komik Tigran Hovakimyan. Režie se ujal Pavel Soukup. Partnery kampaně jsou Besip a Policie ČR.

Komentář porotce: „Je to v dobrém slova smyslu ‚české‘ a věřím, že to mezi lidmi zarezonuje. A snad i zapůsobí. Trochu mi to připomíná moji autoškolu, kde mě můj učitel – bývalý kamioňák – učil podjíždět a vyblikávat.“ Prokop Motl, režisér, Creative Embassy

5. místo: Vaše světy si mohou být blíž od McCann Prague pro Vodafone CZ

Vodafone má nový globální positioning se sloganem „Together We Can“. V nové kampani jej podpoří i lokálně. Poselství sloganu vychází z toho, že nejde o to, co dokážou technologie, ale co dokážou lidé díky technologiím. Digitální budoucnost možná pro mnoho lidí přišla dříve, než ji čekali. Ale spojení lidského ducha a technologií dokáže společnost i v náročných chvílích posunout ke skvělým a užitečným věcem. Pod kreativou kampaně je podepsána agentura McCann Prague. Režie se ujal Ondřej Sokol.

Komentář porotce: „Obohacení získané spojením starého a nového je cítit ze všech koutů spotu – obsahu, textu, hudby, obsazení. Skvělé a harmonické. Jsou to emoce, jejichž napojení na značku neurazí žádnou cílovou skupinu, naopak ji opět vyšvihne mezi elitu.“ Linda Bilal, area engagement lead v České Spořitelně

Práce ze shortlistu:

Dejme dětem křídla od VCCP pro Karel Komárek Family Foundation

Nová kampaň od agentury VCCP s názvem Dejme dětem křídla podporuje fundraisingovou iniciativu Piana do škol, která se pod vedením Karel Komárek Family Foundation snaží získat peníze na koupi pian značky Petrof. Spot pro kampaň vznikl jako charitativní iniciativa ve spolupráci s kreativní produkcí Final_2 s režisérkou Valerii Recmanovou. Hlasem kampaně se stal Jiří Bartoška.

Komentář porotce: „Neurazí. Slušný řemeslo. Nic proti ničemu. A claim na konec je fajn.“ Honza Šimek, freelance creative director a stratég, člen kreativního spolku Propánajána

Nech mi ještě svítit, Donoci

Pro společnost Donoci je to vůbec první televizní spot ,ve kterém představuje produkty a snaží se dostat do povědomí potenciálním zákazníkům se svým e-shopem svet-svitidel.cz. Pro firmu samotnou je realizace televizní reklamy velkým krokem vpřed.

Komentář porotce: „Takové trochu nedotažené. Taky se mi v tom trochu ztrácí produkt, působí to na mě spíš jako reklama na dodavatele elektřiny a jeho večerní tarif. Hezké, ale nevýrazné.“ Prokop Motl, režisér, Creative Embassy

Ať si každý pije to, co pít chce od VCCP pro Birell

Nové spoty, které vznikly ve spolupráci s kreativní agenturou VCCP, se vymezují vůči společenskému tlaku, který okolí často vyvíjí, pokud se někdo rozhodne místo klasického piva sáhnout po nealkoholickém. Birell se jako lídr na trhu rozhodl ukázat, že i nealko pivo může být tou správnou volbou a chuťovým zážitkem. Ve spotu byla využita adaptace operní skladby Carmen. Spoty vyrobila v režii Romana Valenta produkce Armada Films.

Komentář porotce: „Birell mám ráda, ale nechtějte po mně, abych zpívala. Chápu záměr posunutí pití nealkoholického nápoje na kulturnější společenský level, ale… Co tam máte dál? “ Zuzana Kubisová, Creative Brand Curator by Brand Curators

Za gorilováním hledej ženu od WMC / Grey pro Vitanu

Vitana přichází s novým spotem na grilovací produkty. Značka se rozhodla poděkovat ženám, díky nimž každá grilovací párty dopadne vždy na výbornou. Tradičním hrdinou zůstává postava pana Gorily z předchozích spotů. Teď přezpíval song od Václava Neckáře Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě. Kampaň vytvořila agentura WMC / Grey. Produkci spotu zabezpečila Creative Embassy, režie se ujal Pavel Soukup.

Komentář porotce: „Je to chytlavé a určitě to zůstane rezonovat v éteru. Ale za mě nic extra nového, navíc si umění grilovaní spojuji spíše s muži.“ Linda Bilal, area engagement lead v České Spořitelně

K předplacenkám data zdarma od agentury Symbio pro Sazka mobil

K předplacenkám data zdarma, hlásí nový spot s nabídkou Sazka mobil. Spot vytvořila kreativní dílna agentury Symbio a realizaci zajistila produkce NICE!. Režii si vzal pod svoji taktovku Pavel Soukup.

Komentář porotce: „Popis produktu s rádoby vtipem na konci. Neurazí a nenadchne.“ Roman Číhalík, freelance art director a creative director, spoluzakladatel Nelež