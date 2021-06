Covid je snad za námi a vše se postupně začíná vracet do normálu. Firmy oprašují rozpočty a značky chtějí být opět vidět.

Ze strany klientů opět přichází poptávka po komunikaci, kterou si lidé budou pamatovat, vytvoří asociace a v momentě volby značku spotřebitelům připomene. A přetaví se do zvýšeného zájmu o ni.

Ze zkušeností Ipsosu vyplývá, že základními předpoklady pro dobré fungování reklamy jsou: unikátnost, zábavnost a schopnost hovořit jazykem, který si spotřebitelé se značkou spojují.

Nejedná se ale samozřejmě o univerzální recept, u kterého když přidáte správné ingredience, bude výsledkem úspěšná reklama. Rozhoduje totiž kontext a taky ochota podstoupit risk. Jsou to totiž reklamy, které nějakým způsobem boří zažitá pravidla, která fungují na zapamatovatelnost nejlépe.

Jak tedy zjistit, zda právě vaše reklama má ten správný potenciál? A jak to zjistit rychle? Protože o čas a rychlost se teď hraje nejčastěji.

V Ipsosu jsme se požadavku doby přizpůsobili a vyvinuli nový pre-testovací nástroj Creative|Spark. Díky němu víme, že i kouzla se dějí… Protože Creative|Spark má obrovskou výhodu: pracuje v digitálním rozhraní, na standardizovaném designu. A to umožňuje mít výsledky testu rychle, i do 24 hodin. Samozřejmě jsou situace, kdy se design musí přizpůsobit potřebám klientů, ale i to je možné. Výsledky sice nejsou do druhého dne, ale stále se jedná o řády několika dnů.

Další kouzlo Creative|Sparku spočívá v tom, že má holistický design. Kombinuje v sobě několik vědeckých disciplín (neuromarketing — facial coding, behaviorální vědu a textovou analytiku) a analyzuje myšlenky, emoce a pocity, které ve spotřebitelích reklama vyvolává. S cílem identifikovat potenciál reklamy a podpořit její růst.

Creative|Spark navazuje na tradici předchozích Ipsos nástrojů a benefituje z toho i v oblasti benchmarků. Výsledky jsou dostupné v online digitální Ipsos platformě. Pokud se chcete dozvědět více, zaregistrujte se na náš webinář Novinky v kreativním vývoji, který se koná 23. června; více na www.ipsos.cz.