Zoot rozšiřuje svoji jarní kampaň s Nikol Štíbrovou. S heslem „Život není vždycky jako z Instagramu“ se na sociálních sítích snaží upozornit na téma pokřiveného vnímání reality, do kterého zapojuje i širokou veřejnost. Využívá k tomu známé influencery jako například Karolínu Kokešovou, Michala Gajdošecha, Lucii Ferikovou nebo 2ontheway.

„Rádi bychom ukázali lidem, že sociální sítě neukazují realitu a nemá cenu se srovnávat s ostatními. Zbytečně si tím mohou způsobit psychické a následně i zdravotní problémy,“ připomíná brand manažerka společnosti Zoot Michaela Lelková. Kampaň původně odstartovala v polovině dubna, hlavní tváří se stala Nikol Štíbrová, která je známá svým osobitým přístupem a nadhledem. Upozornit měla na problematiku Impostor syndromu.

„To, že Instagram neukazuje nutně realitu, si naštěstí uvědomuje stále více lidí. V návaznosti na naší jarní kampaň jsme společně ve spolupraci s Twisto chtěli lidem ukázat, co všechno se může skrývat za perfektní fotkou na sociálních sítích,“ dodává vendor manažerka Zoot Kateřina Paterová.

V rozšířené fázi kampaně společnost angažovala další influencery. Formou krátkých videí určených pro sociální sítě ukazují, co se může skrývat za dokonalou instagramovou fotkou. Karolína Kokešová se například svěřila: „Na Instagram člověk většinou přidává fotky, kde mu to sluší a kde vypadá dobře. To ale neznamená, že ani já, když se ráno probudím, nejsem celá napuchlá, nebo nemám svůj den. Takže neřešte, že ten váš život nevypadá jako ten z reklamy, ale užívejte si ten opravdovej.“

Společně s tím chce Zoot zapojit i širokou veřejnost. Až do konce května se může přidat každý, stačí když nasdílí na Instagramu fotku s hashtagem #ibezretusimitoslusi. Díky spolupráci s Twisto bude na závěr vybráno 10 nejzajímavějších příspěvků, jejich autoři dostanou poukaz v hodnotě 10 000 korun na nákup v Zootu.