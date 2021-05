Nové logo, heslo i orientace značky na městkou módu. Módní značka s.Oliver se od dubna 2021 prezentuje v úplně jiném světle. V rámci nové identity představuje 360° brandovou kampaň.

Cílem nové identity, která byla vyvinuta ve spolupráci se skupinou Serviceplan Group, je reflektovat přítomnost a oslovit nové cílové skupiny, většinou ve městech. Skupina s.Oliver vznikla v roce 1969, má tedy více než padesátiletou tradici.

Reklama

Změny se projeví v mnoha oblastech, v marketingu značky, v e-shopu, na sociálních sítích i v maloobchodu. Ústředním tématem je sám život, protože s.Oliver tvoří módu pro život, jaký je. Vedle celkové vizuální identity, která je jasná a moderní, mění s.Oliver i své logo přidáním sloganu „Fashion for Life“.

Levin Reyher, marketingový ředitel značky zdůrazňuje: „Soustředíme se na běžné životy našich zákazníků, role módy ve společnosti se za poslední roky změnila. Móda by měla podporovat lidi v jejich životech, být jim pomocníkem, nikoliv se tlačit do popředí. Víme, že naši zákazníci módu milují, ale jejich životy se netočí jen kolem ní. A to je dobře. Chceme podpořit tento moderní přístup, což také znamená, že v budoucnu budeme řešit i sociální témata, která ovlivňují způsob našeho soužití.“







Značka se od dubna prezentuje novou image kampaní a heslem „Looks that tell your story“ podporuje sebevědomí, upřímnost a pozitivní myšlení. Tento slogan bude s.Oliver doprovázet dlouhodobě. V souladu s prohlášením z manifestu značky „žádné cetky, žádný cirkus, ale opravdu dobrá móda“, se s.Oliver zaměřuje ještě více na kvalitu, na životy svých zákazníků a vytváří emoce a inspiraci.

Život patří do centra

Významní maloobchodníci založili v únoru 2021 iniciativu „Life belongs at the center“. Tato iniciativa (aliance značek) usiluje o bezpečné a regulované, ale zároveň rozsáhlé znovuotevření obchodů a revitalizaci měst. Centrum města je mikrokosmos, který funguje jedině v interakci s maloobchodem, kulturním sektorem a gastronomií. Dobrý koncept a nápady pomohou přivést lidi opět do měst. s.Oliver by k tomu rád přispěl, a to poskytnutím svých prostor a výloh pro umělce začátkem léta 2021. Vzniknou tak netradiční umělecká jeviště, která přitáhnout pozornost veřejnosti. Jednotlivá představení budou vysílána také online prostřednictvím livestreamu.