WeDigital má značce pomoci představit nový design i rozšířené portfolio především mladým mužům. Kampaně s influencery poběží na TikToku, Instagramu nebo Youtube.

V květnu spustí AXE dlouhodobou kampaň pro Českou a Slovenskou republiku na celé portfolio značky v čele s pánskými deodoranty, která bude cílená především na mladou cílovou skupinu ve věku od 13 do 17 let. Pro její propagaci bude využívat, vedle klasických sociálních sítí jako Instagram či Youtube, i Twitch a především TikTok. „Vzhledem k tomu, že kampaň je cílená na teenagery, rozhodli jsme se pro využití TikToku jako jednoho z hlavních kanálů,” vysvětluje Stanislava Theimerová, Senior Account Manager v agentuře WeDigital. Cílem kampaně je oslovit mladou cílovou skupinu v jejich přirozeném prostředí a jejich jazykem. Proto hlavní kreativy budou v rukou samotných influencerů v čele s ambasadory Martinem Hložkem a Matějem Žrebným.

Reklama

Do kampaně bude postupně zapojených více než deset influencerů. Ti se ve svých kreativách budou držet hlavního claimu, který zní: “Když dobře voníš, může se stát cokoliv.” Představení produktů zakomponují do herních videí, výzev pro fanoušky a dalšího interaktivního obsahu, jenž je pro tuto cílovou skupinu typický. WeDigital prací pro značku AXE navíc posiluje i svoji pozici jako agentura starající se o obchodní značky Unilever. Mezi další klienty, které patří do rodiny těchto produktů se řadí Dove, Ben & Jerry’s, The Vegetarian Butcher nebo Pukka.

“U nás to zatím ještě není tak obvyklé. Ale jednak u respondentů našeho výzkumu, jednak ze zkušeností našich klientů víme, že značky začínají z influencerů dělat tvůrce obsahu pro své propagační kanály. Takže se influenceři objevují na stále větším počtu reklamních nosičů,” řekla tenkrát Andrea Hurychová, zakladatelka agentury. Kromě těchto klientů agentura i nadále pokračuje v dlouhodobé spolupráci s pivovarem Proud, nebo značkou Frisco.