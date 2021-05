Jako ideální značka pro mileniály se nově profiluje pivo Zlatý Bažant z portfolia pivovarnického koncernu Heineken. Právě na ně cílí v současné kampani, kde v hlavní roli vystupuje bažant s lidskýma rukama. V lidech chce podpořit zvídavost, otevřenost a vychutnávání si života naplno podle svého gusta.

Pro Zlatého Bažanta je v tuto chvíli nejdůležitější představit se v České republice a dostat se zde do širšího povědomí. „Ukázalo se, že spotřebitelé si ke značce nepřiřazovali žádné asociace a příliš se o ní nevědělo. V první řadě proto plánujeme, aby se kampaní zvýšilo povědomí o značce a lidé si ji dokázali zařadit,“ vysvětluje brand manažerka Zlatého Bažanta Alice Divišová.

Reklama

Pivní značka s kořeny v jihoslovenském Hurbanovu primárně cílí na mileniály. „Zlatého Bažanta jsme v Česku nedávno podrobili celkovému repositioningu. Je ideálním pivem pro dnešní dobu mnoha možností, které nás však mohou paralyzovat a vzbuzovat obavy ze špatného rozhodnutí. Zlatý Bažant tak vybízí k důvěře ve vlastní volbu. Z kvalitativních průzkumů vyplynulo, že toto sdělení dokáže zaujmout právě mileniály. Chceme ji proto prezentovat jako značku, která pasuje do životního stylu generace Y,“ upřesňuje Alice Divišová.

Nynějšímu positioningu značky odpovídá rovněž brandování, které před nedávnem prošlo úpravami. Kromě celkového vzhledu produktů se změny dotkly také podoby a barevnosti loga značky. V inovovaném logu je bažant větší a stojí ve výrazně červeném, nepřehlédnutelném kruhu, čímž na každém balení více vynikne. Celkově nový design, pod kterým je podepsáno kreativní studio GunPowder, upoutá pozornost nakupujících čistými, moderními linkami a velkým logem Zlatého Bažanta, které se táhne přes celou plechovku či etiketu láhve.

Směle se pustit do výzvy

Stejně jako značka sama, i kampaň pracuje s fenoménem, s nímž se cílová skupina potkává v dnešní době na každém kroku. Přemíru možností výběru a příležitostí, která často vede k rozrušení a pochybám o správnosti volby, Zlatý Bažant mění v kampani ve výhodu. Vybízí k rozšiřování obzorů a k pouštění se do nevyzkoušených a neznámých věcí. Počáteční pochybovačné „Co když!?“ otáčí ke spontánnímu „Proč ne!“.

Například v jednom z videospotů, za nimiž stojí agentura Made by Vaculik a které lidé aktuálně uvidí v televizi i na sociálních sítích, se bažant s lidskýma rukama pokouší vzlétnout a vymýšlí cesty, jak se dostat do vzduchu. „Zprvu se mu to nedaří, ale nevzdává se. Nakonec přes několikero pokusů uspěje. To je sdělení, které chceme na spotřebitele přenést. Stejná message se pak promítá také do outdoorové komunikace,“ objasňuje brand manažerka.

Kampaň doplní také PR aktivity pod taktovkou agentury Ogilvy, v níž bude nejdůležitějším tématem rovněž spontaneita a plnění různých výzev, do kterých by se člověk hned tak nepustil. Ve stejném duchu se do propagace značky zapojí i influenceři, které zajistí agentura Fragile.

Offline i online fáze kampaně odstartovaly se začátkem května, PR a influencerská část na ni naváže během června. Obě potom skončí v první polovině července.