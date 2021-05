Novou ředitelkou korporátní a marketingové komunikace Letiště Praha je od května Marcela Tučníková (na foto vpravo). Na pozici střídá Mariku Janouškovou, která odchází na mateřskou dovolenou. Uvolněnou pozici obsadí Zdeňka Svoboda Kuhnová, která přišla z Rohliku.cz.

Marcela Tučníková bude nově přímo řídit interní a korporátní komunikaci, firemní odpovědnost a zaštitovat agendu pořádání eventů na letišti. Zdeňka Svoboda Kuhnová bude ze své pozice koordinovat aktivity letiště v oblasti externí komunikace a zároveň všechny marketingové projekty společnosti.

Marcela Tučníková na pražské letiště nastoupila loni v listopadu. Předtím působila v eventové a vzdělávací agentuře Česká cesta na pozici ředitelky marketingu a komunikace. Většinu svých profesních zkušeností získala PR agentuře AMI Communications, kde pracovala více než 15 let. Zdeňka Svoboda Kuhnová má 25 let zkušeností v oblasti strategické komunikace. Ty načerpala především v agentuře Ogilvy PR a Pleon Impact, kterou téměř 20 let vedla. Od roku 2020 budovala interní pozici „head of PR“ a tiskové mluvčí ve společnosti Rohlik.cz.