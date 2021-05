Online magazín o vaření a skvělém jídle Apetitonline.cz dostává v těchto dnech zcela novou podobu. K fanouškům přichází s novým designem, i vylepšenými možnostmi vyhledávání receptů.

Na serveru Apetitonline.cz, který je úzce propojen s jedním z nejoblíbenějších časopisů o jídle a vaření na českém trhu, najdou již dnes návštěvníci více než 10 000 ověřených receptů. „Víme, že naši návštěvníci oceňují na receptech Apetitu zejména jejich kvalitu – to, že se mohou za každých okolností spolehnout na skvělý výsledek,“ říká o receptech na Apetitonline.cz Marcela Said, head of digital product ve společnosti Burda International CZ.

Nový Apetitonline.cz prošel výrazným redesignem, ale zejména změnami o oblasti struktury obsahu. Recepty jsou na novém Apetitonline.cz přehledně uspořádány do kategorií podle různých kritérií. Návštěvníci se tak mohou nechat inspirovat recepty pro různé příležitosti, či recepty z různých zemí. Samozřejmostí je také filtrování podle náročnosti a doby přípravy, či podle různých surovin.

Součástí je i integrované inteligentní vyhledávání s využitím prémiové služby Luigi’s Box, kterou využívají i mnohé velké eshopy v České republice i na Slovensku. „Zapojení nových technologií je pro nás odrazovým můstkem pro další rozvoj služeb. Abychom v budoucnu mohli našim návštěvníkům kromě kvalitního obsahu nabídnout i co nejrychleji, nejpřesnější a nejrelevantnější výsledky,“ popisuje nové vyhledávání Marcela Said.

K uživatelskému komfortu by na Apetitonline.cz měli zásadním způsobem přispět i nové technologie a výrazně posílené serverové řešení. „Uvědomujeme si, že i rychlost zobrazení receptů je nedílnou součástí celého zážitku z používání našich služeb,“ říká k technologiím v pozadí nového Apetitonline.cz Erik Luhový, CDO Burda International CZ.

Kromě receptů najdou návštěvníci Apetitonline.cz na stránkách i řadu novinek a zajímavostí z oblasti vaření a gastronomie – inspirace do kuchyně, trendy ve vaření, rady pro použití různých surovin, či tipy na zajímavé podniky, bistra a restaurace.

Novou podobu dostává na stránkách i eshop s kuchařskými knihami, které se pod značkou Apetitu už několik let stávají ozdobou nejedné domácí sbírky kuchařek. Jednoduchý a přehledný výběr a ty nejlepší ceny – to je eshop na Apetitonline.cz.

„Skvělé jídlo není výsadou, ale mělo by být dostupné každému. Dobré jídlo je základem zdraví, dobré kondice i rodinné pohody. Dobré jídlo nás spojuje. A naší ambicí je dnes i v budoucnu být průvodcem pro všechny, kterým se dobré jídlo stalo vášní,“ shrnuje poslání inovovaného Apetitonline.cz Petra Fundová, generální ředitelka Burda International CZ.