Burger King, KFC i některé restaurace testují samoobslužné výdejní boxy. V Česku však řetězce zatím rozvíjejí spíše drive-thru a výdej do zaparkovaných aut.

Speciální automatizované výdejní boxy mohou být pro fast foody nebo i restaurace jednou z možností, jak nabídnout zákazníkům bezkontaktní objednávku i výdej jídla a zároveň snížit personální náklady. V závislosti na sortimentu jsou boxy buď vyhřívané nebo naopak chladící, zákazníci si po online objednávce nejčastěji jídlo vyzvednou pomocí kódu z aplikace značky či řetězce. Další možnosti zahrnují třeba zaslaný SMS kód při objednávce, některé schránky zase využívají skenování QR kódů. Některé boxy navíc využívají i moderní technologie jako třeba UV záření, které ničí bakterie. Z těchto boxů mohou ostatně bezkontaktně jídlo vyzvedávat i kurýři rozvážkových služeb.

Výdejní boxy nyní plánují zavést v USA fast food giganty jako Burger King, KFC či Smashburger, ale koketují s nimi i restaurace. Nejde přitom o žádnou novinku, podobné boxy už se zkoušely prosadit během uplynulých desetiletí, nikdy však s výraznějším úspěchem. Teď by to mohlo být jiné, pandemie přinesla během uplynulého roku pivotovou otočku u řady hráčů. Mezi hlavní přednosti boxů patří omezení kontaktu s pracovníky restaurace, ale také lepší plánování při přípravě jídel a optimalizace výdeje na přesný čas podle zákazníka, který si jej sám při objednávce zvolí. Odpadá také čekání ve zbytečných frontách. KFC zatím testovala tento koncept ve čtyřech restauracích v Japonsku a využívá je i ve své „restauraci budoucnosti“ v Moskvě. Téměř automatický obchod funguje s minimem lidského kontaktu, jídlo rozváží na automatických přepravnících a roboti jej pak umisťují do výdejních boxů. Lidé si objednávku vyzvednou prostřednictvím kódu a zaplatí kartou, nebo pomocí biometrického rozpoznávacího systému. Burger King plánuje otevřit pobočky s boxy například v Miami, v Latinské Americe a Karibiku, lidé si jídlo budou moci vzít z boxů nebo jim je dopravní pás dodá až k jejich zaparkovanému autu.



Automatizované výdejní boxy v USA zavádí řada fast food řetězců

K výdejním boxům se obrátil i řetězec Rise Southern Biscuits & Righteous Chicken v Severní Karolíně. Boxy má vyhřívané a postavené nad sebou ve stěně. „Chceme, aby se lidé cítili bezpečně. Nejen že výdejní boxy přinášejí bezkontaktní řešení, ale zvyšují i pohodlí a díky nim se můžeme více soustředit na důležitou práci v kuchyni, což je základ,“ uvedl šéf řetězce Tom Ferguson.

Automaty na jídlo

Kromě výdejních boxů však zažívají určitou revitalizaci také automaty na jídlo. První automat na jídlo je už z předminulého století, objevil se v roce 1895 v Berlíně. Pochopitelně vypadal zcela jinak než letošní modely. V některých zemích jsou hojněji využívané, například v Japonsku nebo Španělsku. Stačí vhodit mince a vzít si rovnou jídlo.

Výdejní boxy a automaty mají výhodu, že jednak šetří náklady na pracovní sílu, navíc mohou pomoci restauracím s menší prodejní plochou. V USA patří mezi přední firmy Horn and Hardart. První prodejní automat uvedla v roce 1902 ve Filadelfii. A například při masivním blackoutu východního pobřeží v roce 1965 tyto automaty v New Yorku či Filadelfii lidé naprosto vyjedli. Popularita však postupně klesala a v roce 1991 zavřel poslední. Ale nyní někteří cítí, že by mohl opět přijít jejich čas. U většiny automatů šlo o předpřipravené jídlo, které si jen lidé brali s sebou.

V New Jersey vznikla letos Automat Kitchen, která má patentovaný systém na objednání a vyzvednutí jídla prostřednictvím uzavíratelných LCD boxů. Lidé po objednávce obdrží kód s tím, kdy bude jídlo hotové, k otevření stačí kromě kódu i odpověď na zprávu. Nové automaty instaluje i Brooklyn Dumpling Shop, lidé budou objednávky spravovat pomocí mobilů. Chlazené boxy jsou vybavené modrým světlem, ohřívané pak mají červené světlo. Výdejní boxy se však neomezují jen na restaurace a fast foody, ale ve velkém se instalují například u rezidenčních komplexů, kanceláří nebo v univerzitních kampusech.

