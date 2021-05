Režisér Alex Gorosh krátkým tanečním filmem vzdává poctu reklamnímu byznysu

Vizuálně působivý „milostný vzkaz“ všem kreativním agenturám natočil Alex Gorosh, režisér reklam a krátkých dokumentárních filmů, jako je To Scale: The Solar System nebo A New View of the Moon.

Jeho takřka tříminutový film „Empty Spaces“ se odehrává v kancelářích agentur Leo Burnett, Mullenlowe a Deutsch LA, které jsou kvůli pandemii úplně prázdné.

Hrozivý prvotní dojem nabourá vynikající tanečnice a choreografka Bri Butler, když se „vyklube“ z jedné z krabic, které zůstaly po stěhování zaměstnanců na home-office.

Svými tanečními kreacemi v duchu scénického tance ilustruje, jak se celý kreativní a komunikační průmysl musí kvůli dopadům pandemie neustále vynalézavě proměňovat a zvládat náročné přemety. Ne nadarmo snímek otevíral letošní ročník Clio Awards.