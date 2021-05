Pár dvoubarevných ponožek, dveře nebo přeplněný odpadkový koš. Co všechno může připomínat sklenici piva ukazuje Guinness v kampani oslavující otevření hospod.

„Sami jsme fanoušky brandu a ikonická pinta černého piva nám začala chybět tolik, že jsme ji viděli všude okolo sebe. Její podoba je tak slavná, že když na ni myslíte, prostě ji i vidíte,“ uvádějí Jack Watts a James Cambridge, kreativci z londýnské agentury AMV BBDO. Ta pro irský brand piva Guinness připravila kampaň #LooksLikeGuinness.

Jejich slova podtrhuje ve spotu použitá balada Always On My Mind v podání Jacka Savorettiho, jíž proslavili verze Elvise Presleyho a Willieho Nelsona.

Spot plný černobílých vizuálů vtipně připomínajících kontrast černého piva s bílou pěnou, končí obligátním záběrem na skupinu připíjejících si přátel a sloganem „Good things come to those who wait“, jenž by se dal přeložit jako „Kdo si počká, ten se dočká.“

Kampaň je oslavou konce striktních protipandemických opatření ve Velké Británii a nedávného otevření tamních hospod. Poběží nejen v televizi, ale na digitálních kanálech, streamovacích službách s reklamami, v digitální venkovní reklamě a na sociálních sítích. Vyzývá i fanoušky značky, aby pod hashtagem #LooksLikeGuinness sami sdíleli, co jim sklenici piva připomíná. Kampaň následuje iniciativu značky Raising the Bar, během níž Guinness slíbil věnovat 30 milionů liber (přes 888 milionů korun) na podporu zavřených restaurací a hostinských podniků ve Spojeném království.