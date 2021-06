Český fintech Twisto letos na jaře spouští novou digitální kampaň s podtitulem „Život nečeká. Twisto ano“. Chce tak poukázat na jeden z hlavních benefitů služby, která umožňuje nakoupit okamžitě a zaplatit až později.

Celá kampaň zahrnující video, sociální média, spolupráci s influencery a jiné online marketingové prvky vzniká interně, konkrétně na ní pracovali Agnieszka Twarog, Radek Kratochvíl a Kateřina Kořínková z týmu Twisto brand. Videospot pak natáčí produkce Zoomfilm zastoupená Davidem Propperem, režie se ujal Allan Šubert. Externím poradcem byl David Brada z agentury Cream Prague. Kampaň bude nasazena v Česku i v Polsku.

Twisto chce kampaní ukázat zákazníkům, že mohou střádat zážitky, cestovat či nakupovat za nejlepší možné ceny. „Často se stává, že objevíte zájezd za skvělou cenu, ale zrovna nemáte dostatek prostředků na běžném účtu. Podobné je to i s jinými slevovými akcemi, které vyžadují rychlé jednání. Zákazník si díky Twistu může nakoupit okamžitě a zaplatit až později, a to bez jakýchkoliv úroků nebo poplatků navíc. Prostě jak říká náš claim: život nečeká, Twisto ano,“ vysvětluje Renata Salata, chief commercial officer Twista.

„Tento claim za nás nejlépe vystihuje esenci služeb Twista, které dává zákazníkům možnost nakupovat hned a platit později, což s sebou nese spoustu výhod: bezpečí (neriskují vlastní peníze při online nákupech), pohodlí (zboží si před zaplacením můžou zákazníci prohlédnout) i finanční jistotu (můžu nakupovat, i když je výplata ještě na cestě),“ dodává Renata Salata.

Kampaň tak propaguje rovnou tři produkty Twista: online nákupy se splatností až 14 dní, Twisto kartu (virtuální i fyzickou) se splatností až 45 dní a relativní novinku nákupu na třetiny, což v praxi znamená rozložení platby nad 1 500 Kč do tří měsíců bez navýšení.

„Kampaň se zaměří na lidi, kteří chtějí moderně a pohodlně platit. Jde o striktně onlinovou kampaň, která se objeví na sociálních sítích a Youtube,“ uvádí šéf marketingu Twista Pavel Rath. Kampaň poběží v Česku i v Polsku, a to od konce května do začátku léta. „Pak ale chceme s konceptem dál pracovat a rozvíjet jej,“ dodává Pavel Rath.

V uplynulém týdnu převzala australská finančně technologická společnost Zip Co zbývající podíl v Twistu za 140 milionů australských dolarů, což je v přepočtu asi 2,3 miliardy korun. Pomocí aplikace Twisto mohou zákazníci nakupovat například na Rohlíku, Slevomatu či v KFC. Akvizice má pomoci firmě Zip v globální expanzi v rychle rostoucím odvětví označovaném BNPL, což je zkratka z anglických slov Buy Now, Pay Later (kup teď, zaplať později).