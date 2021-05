Nová privátní značka masa, kterou na trh uvádí online supermarket Rohlik.cz, slibuje nejlepší maso z etických chovů českých farem a pečlivě vybrané kousky zajišťující stálou kvalitu a špičkové zpracování.

Řada Maso! obsahuje hovězí maso z mladých býků plemene čestr a vepřové plemene Duroc. Právě přímé napojení Rohlíku na tuzemské farmáře a zpracovatele masa zajišťuje online supermarketu stoprocentní kontrolu nabízených kousků od životního prostoru a krmení zvířete, po dovezení masa zákazníkovi ve skvělé kvalitě, kterou očekává.

„Maso je uprostřed talíře, pro zákazníky i pro nás je jeho kvalita velmi důležitá. Maso! máme pod kontrolou od začátku až do konce, tedy od chovu vybraného plemene, až po doručení nákupu,“ vysvětluje CEO Rohlik.cz Petr Pavlík a doplňuje: „Stávalo se, že nejlepší kusy českého masa končily v zahraničí. A naopak k nám cestovalo maso kvality, za kterou se nejde zaručit, přes půl Evropy. Teď jsme našli cestu, jak dodat nejkvalitnější české maso na český talíř. Chceme, aby Maso! bylo zase tím poctivým, dobře opracovaným masem v balení, které bude šetrné k životnímu prostředí.“

Hovězí čestr, vepřové Duroc

Hovězí je vždy jen z mladého býka plemene Českého strakatého skotu, také známého jako čestr, u kterého je kontrolovaná zmasilost a protučnělost. Zvířata jsou chována na několika farmách, kde jsou pouze na slámě, což příznivě prospívá jejich kondici. Po celý život mají větrané stáje a přístup ke krmení stejně jako k vodě, podáváno je jim pouze české krmivo. Po porážce jsou býci minimálně týden vyvěšeni na sucho, aby jejich maso zkřehlo.

Farma Blatiny

Vepřové je vždy z vybraných vepřů také s kontrolovanou zmasilostí a protučnělostí otcovské linie plemene Duroc. Všichni vepři pocházejí z farmy v Kostelecké Lhotce v podhůří Orlických hor. Prasata mají po celý život minimálně o 20 procent více životního prostoru a také jim je zachován přirozený denní cyklus, kdy jim není uměle přisvětlováno, a tím prodlužován den. Veškeré krmivo pro prasata je pak regionálního charakteru – jeho základní složkou je syrovátka z nedaleké mlékárny, která prasatům velmi chutná a zároveň se pozitivně odráží v chuti i kvalitě masa.

Vztah ke zvířatům na prvním místě

Propojení českých farmářů a zpracovatelů masa s českými obchody není v našich poměrech obvyklé. „Čeští farmáři nemají zkušenosti s tím, jak dostat své maso k zákazníkovi. Většinou dodávají do jatek, kdežto my jsme věděli, že chceme a potřebujeme skutečnou produktovou kvalitu. A tu si musíme ohlídat už od farmy,“ vysvětluje Michal Perlík, který má v Rohlik.cz na starosti právě řeznictví. „Proto jsme hledali farmáře, kteří splňují všechna naše kritéria, jež na Maso! máme. Navíc jsme chtěli najít i rovnou jemu blízkého zpracovatele masa, aby zvířata necestovala přes půl republiky,“ dodává. Právě blízkost farmáře i zpracovatele vidí pro značku jako podstatnou i Petr Pavlík: „Jde samozřejmě i o ekologickou rovinou značky Maso!, právě blízkostí farmáře a zpracovatele v regionu snižujeme uhlíkovou stopu naší vlastní masové produkce.“

A nejde jen o naši planetu, kterou Rohlík promyšleným konceptem značky šetří. I přes nejvyšší kvalitu dokázal online supermarket udržet příznivou cenovou hladinu produktů značky Maso!. „Nejde totiž o nějaký nekonečný řetězec dodavatelů, zpracovatelů a dopravců, kteří si v rámci každé fáze zpracování přihodí vlastní vysokou marži. Spolupracujeme jen s klíčovými subjekty – tedy jedním farmářem jakožto dodavatelem masa, a jedním zpracovatelem,“ popisuje Pavlík a dále uvádí: „Za výběrovou kvalitu platíme farmářům víc, než je standardem. Výsledek stojí za to, nejlepší české maso z nejlepší české produkce zůstane doma.“

Dříve do Rakouska, nyní na český talíř

Rohlik.cz totiž do Masa! zařazuje jen 15 procent toho nejkvalitnějšího českého masa. Radost z toho neskrývá Štěpán Chodil z Farmy Blatiny, která pro Rohlík maso ze svých chovů dodává: „Tyhle nejlepší kousky jsme dříve vyváželi například do Rakouska, kde byli ochotní si za kvalitu zaplatit. Jsem rád, že české maso nyní Rohlik.cz zachová pro českého zákazníka.“ Maso z farmy pak pro Rohlik.cz zpracovávají v Toro Hlavečník, a to podle přesných požadavků na zmasilost a protučnělost každého kusu tak, aby byla vždy zajištěna dokonalá kvalita.