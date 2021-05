Vyfotit, přidat, oslovit, nakoupit – na jednom místě, během pár minut. Největší digitální odpadové tržiště v Evropě Cyrkl propojuje původce se zpracovateli odpadu a poskytuje bezpečnou platformu pro obchodování s materiály.

Bezplatné aplikace nakládání s odpady ještě více urychluje a zjednodušuje. Odpadář prochází fabrikou, nafotí nepotřebný odpad a rovnou ho přidá jako nabídku do aplikace Cyrkl. Výrobce ihned a v reálném čase na tržišti vybírá potřebný materiál. Oba se společně přímo v aplikaci domluví na ceně a dopravě.

Kromě primární funkce sjednání obchodu má aplikace několik dalších funkcí. „Do jejího rozhraní jsme přidali i tlačítko Pomoc, prostřednictvím kterého nám uživatel zašle dotaz a my budeme ihned pracovat na jeho zodpovězení. Poradíme jak s používáním appky, tak s legislativou nebo zařazením odpadu do správné kategorie,” vysvětluje zakladatel tržiště Cyril Klepek.

Dodává, že nechybí ani možnost hodnocení obchodu i obchodního partnera, což je jedna z nejdůležitějších funkcí. Díky ní je totiž tržiště bezpečné a každý nový uživatel přesně ví, s jakou firmou plánuje obchod. Za dva roky fungování Cyrklu se přidalo už 5500 společností z celého světa, které společně ušetřily více než 330 tisíc tun emisí CO2.

I při vývoji aplikace lze postupovat v souladu s cirkularitou

Na vývoji aplikace pracoval interní IT tým Cyrklu společně s digitální společností z Třince iDevBand. „Jsme rádi, že naše dlouhodobá spolupráce a přátelství s Cyrilem Klepkem vyústilo v mobilní aplikaci Cyrkl,” říká Vojtěch Bělovský, zakladatel iDevBand s.r.o. a upřesňuje, že s ohledem na požadavky Cyrklu pro co nejefektivnější využití zdrojů se rozhodli, že pro realizaci tohoto řešení zvolí technologii React Native. Ta v duchu cirkulární ekonomiky umožňuje z jedné code base kompilovat nativní aplikace jak pro iOS, tak pro Android a tím výrazně šetří zdroje a čas potřebný pro vývoj aplikace.

„Sami jsme nadšenci do inovací a s Cyrilem jsme tak hned sladili notu a práce na tomto projektu byla pro nás potěšením. Obzvláště také ceníme to, že se jako technologický partner můžeme podílet na závádění principů cirkulární ekonomiky do odpadového hospodářství. Dnešní svět potřebuje projekty, jako je tento,” uzavírá Vojtěch Bělovský.

Hlavní misí Cyrklu je pomoci společnostem z celého světa se zaváděním principů cirkulární ekonomiky do jejich provozů, jednou z cest je i správné nakládání s odpady a poznání opravdové hodnoty materiálových toků. Aby mohly tyto firmy odpady bezpečné prodávat a nakupovat, nabízí jim greentech firma Cyrkl inovativní tržiště, které přenesl i do aplikace.

Pro odpadáře to tak znamená minimální čas strávený nad hledáním využití pro materiály, zároveň je pro ně tržiště zárukou nejlepší možné ceny za prodej nebo nákup odpadů na celém trhu. „Díky pokročilým technologickým řešením pomáháme na největší digitální odpadové platformě v Evropě tisícům společností přetvořit odpad na zdroj,” doplňuje Klepek. Cyrkl také vytváří tržní analýzy, přispívá k transferu recyklačních technologií a odpadové legislativy.