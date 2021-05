Proč nosí dlouhé vlasy, kolik zlomil hokejek, jaké plavky má připravené na léto? Na takové a další podobné nevšední otázky odpovídal Jaromír Jágr v rámci projektu Drsné otázky společnosti Kaufland.

Seděli proti sobě, na jedné straně školáci, na druhé jeden z nejúspěšnějších sportovců české historie. A děti z velikána hokejové historie přílišný respekt neměly, otázky šly často přímo na tělo. „Když si byl v Americe, byl jsi tlustý?,“ ptá se jedna holčička. „Ne, nebyl. Ztloustl jsem až tady v Čechách, protože je tu jiné jídlo než v USA. Tady je hodně knedlíků, oplatek a čokolád,“ usmíval se Jágr a dál ve videu prozradí, co přesně jedl před zápasy NHL a co si dává nejčastěji v Česku. O jídle se jeden z nejlepších hokejových hráčů všech dob bavil rád. „Nejlepší je, když si v klidu sednu a někdo mi přinese jídlo na stůl a já ho sním,“ popsal Jágr. Některé děti se ale rozhodly dvojnásobnému vítězi Stanley Cupu pořádně zatopit: „Proč si nosil dlouhé vlasy jako holka a kdo ti je stříhá,“ ptá se kluk. „Podívej se na mě, myslíš si, že to někdo dělá? Už rok jsem nebyl u žádného kadeřníka.“

Reklama

Jágr, ambasador společnosti Kaufland na podporu českého hokeje, byl zpovídán dětmi zaměstnanců řetězce a při některých otázkách zvídavých dětí se pobavil. „Kolikrát jsem řekl – tak určitě? No, několikrát. Ale za to mohou novináři. Oni ti položí otázku tak, že ani jinak odpovědět nemůžeš. Když se to někomu nelíbí, tak to nedávejte za vinu sportovcům, ale novinářům,“ vysvětlil Jágr dlouhodobý nešvar. Vtipně reagoval mistr světa a olympijský vítěz na otázku, zda uklízel po přistání z Nagana letadlo.

„Bylo to příjemné, ani jsem nemusel vytahovat naučené fráze, které běžně používám v rámci pozápasových rozhovorů s médii,“ dodal s úsměvem tahoun Rytířů Kladno. Videa z projektu Drsné otázky budou k zhlédnutí na sociálních sítích Jaromíra Jágra, společnosti Kaufland a na kanále youtube.com. První díl série níže.