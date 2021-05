Ve vizuálním stylu projektu se odráží otevřenost prostoru, geometrické tvary krystalů i hra světel a stínů

Centrum Bořislavka, které bude brzy otevřeno na Evropské třídě, pojímá společnost KKCG Real Estate z impéria miliardáře Karla Komárka mladšího vskutku velkolepě. Areál budov připomínající ze země vyrostlé skleněné krystaly z dílny studia Aulík Fišer Architekti získal mimo jiné ocenění za nejlepší světový kancelářský projekt na prestižní soutěži International Property Awards. Od začátku se navíc pracuje na propojení staveb s uměním, jako je plastika Na Horu od Federica Díaze na piazzettě areálu, působivá světelná instalace Eisberg od Lasvitu v hlavním lobby či v interiérech vystavená díla současných českých autorů, jako je Pavel Roučka.

„Prostor se nedařilo vyřešit třicet let. Navrhovány byly různé projekty, které pracovaly s jednolitou masou. My přinášíme díky spolupráci s architekty a designéry otevřený a podle nás unikátní prostor, který bude zajímavý pro Prahu 6 i místní komunitu,“ uvádí Dana Dvořáková, šéfka komunikace skupiny KKCG.

Výjimečnost si podle investorů projekt zasloužil dotáhnout do detailu, proto se skupina rozhodla dát Bořislavce novou vlastní vizuální identitu, jejíž součástí je nejen logo, ale i na míru vytvořené písmo.

„Oslovili jsme několik studií, dostali jsme též doporučení na Toman Design, kteří už na začátku přišli s několika návrhy. Ty nás zaujaly a rozhodli jsme se pro spolupráci. Chtěli jsme, aby se architektura projektu prolínala všemi prvky – stavbami, interiéry, uměním i vizuální identitou včetně písma,“ přibližuje základ spolupráce Radka Vondrašová, která má za marketing KKCG mimo jiné na starosti identitu Bořislavky. Jiří Toman, partner a creative director studia Toman Design, jež dalo vizuální styl například i projektu Savarin, její slova podtrhuje: „Je to pro nás úžasná zkušenost v tom, jak je komplexní. Projekt je propracovaný napříč všemi prvky a takových v Česku ani v regionu moc nevzniká.“

B je základ

„Krystalický základ“ architektury se odráží už v logu Bořislavky, které tvoří černobílé „B“ barevností připomínající vizuální styl KKCG. I to ale ve výsledku vzniká ze hry světla a stínů, které by odráželo klasické písmeno. „Symbol projektu tak odkazuje na základní myšlenku otevřeného prostoru, je zbaven vnitřní hmoty, asociuje hru světla na budovách a zároveň ctí estetiku architektury a geometrické prvky krystalů,“ přibližuje Lukáš Müller z Toman Design a autor vizuálního systému projektu.

Podobné lomy se pak objevují ve fontu Bořislavka, které vytvořil typograf Vojtěch Říha z písmolijny Superior Type ve dvou variantách. Výraznější „titulkové“ písmo doplňuje logotyp a už je postupně instalováno na fasádu budovy, recepce či označení pater. Hodí se na místa, kde střídmá estetika typografie vynikne. „Detaily, které jsou vidět například na písmenu ‚a‘, jsou rozprostřeny abecedou, aby písmo mělo svébytný charakter, ale zároveň na sebe nestrhávalo pozornost,“ upozorňuje Müller.

Centrem pozornosti má být architektura, což je znát nejen na textové variantě písma Bořislavka, ale dalších použitých fontech, jako je licencovaný Vegan či doplňkový Arial.

Když „korporát“ ustupuje

Architektonickým prvkům pak netypicky ustupuje i korporátní identita, takže jsou na exponovaných místech použity i nebarevná loga skupin Sazka Group či MND, které patří k hlavním nájemcům „krystalů“. V případě budovy určené mateřské společnosti KKCG se pak prolíná vizuální styl projektu i holdingu. O tom, že to všechno nebyl jednoduchý úkol, svědčí i fakt, že vizuální styl Bořislavky vzniká už devět měsíců a detaily se stále ladí.

„Všichni jsme chtěli holistické řešení, takovou ‚neřvoucí‘ kvalitu. Než jsme vůbec ‚sáhli na myš‘, trvalo to zhruba dva měsíce. Během té doby jsme dělali studii mezi všemi zúčastněnými stranami – architekty i zadavatelem, obchodem, marketingem – tak, abychom zmapovali všechny potřeby a pohledy na věc,“ popisuje začátek procesu Toman. Následovaly workshopy i brand-strategická studie porovnávající přístup k podobným projektům v regionu. Pak přišel na řadu proces návrhů, diskuzí a úprav. „Ladili jsme i úhly v detailech jednotlivých písmen. Už se mimochodem začínají objevovat na fasádě dokončovaných budov,“ doplňuje Dvořáková.

Vlastní ikony i piktogramy

Černobílou estetiku vizuálního stylu doplňuje gradient signálních barev přecházejících od tyrkysové přes modrou až k fialové připomínající barevnost skleněné fasády, které jsou určeny pro akcenty či aktivní prvky na webu projektu. Nebo v aplikaci, která bude k dispozici návštěvníkům centra a vyvíjí ji společnost Cleverlance.

Ani písmem totiž vizuální identita nekončí. Její součástí jsou též speciálně vytvořené ikony pro aplikace, ale i orientační systém budovy. Od „malých“ piktogramů pro WC, přes označení míst na parkovištích, až po směrovací tabule a nápisy na fasádách. Náročný vývoj orientačního systému, konstruovaném s puristickou estetikou v geometrické síti, mimochodem zabral zhruba stejnou dobu jako základ vizuální identity

„Zvažovali jsme, jestli investovat i do takto náročného vývoje. Máme tady ale ve zvyku opravdu dotahovat věci do konce a do detailu,“ uzavírá lakonicky Radka Vondrašová.