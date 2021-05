Téma udržitelnosti řeší řetězec s influencery, známými osobnostmi i veřejností. Koncept komunikace od agentury MSL má být na několik let.

V nové kampani „Naše protože“ startující 3. května se McDonald’s ptá na otázku – proč každý z nás chrání planetu? McDonald’s vedení kampaně svěřil agentuře MSL ze sítě Publicis Groupe, která vyhrála integrovanou PR komunikaci pro značku už v minulém roce.

Agentura MSL ve spolupráci s McDonald’s a výzkumnou agenturou Behavio zadala v rámci kampaně rozsáhlý průzkum, ze kterého vychází, že Češi rozhodně nejsou k přírodě lhostejní. „Je pro nás důležité dát prostor nejen odborníkům, ale vyslyšet také důvody, proč na krajině záleží našim zákazníkům. Mezi těmi se často opakovala obava o budoucnost našich dětí, o zvířata, rostliny, ale také o oblíbené aktivity, ať už se jedná o procházku v lese, sbírání hub, nebo třeba plavání v čisté vodě,“ uvádí Jitka Pajurková, ředitelka komunikace a PR McDonald’s ČR a SK, a dodává: „Ochraně planety se v McDonald’s věnujeme více než dvacet let. Touto kampaní bychom, ve spolupráci s Čechy, chtěli téma potřeby šetrného přístupu k přírodě opět trochu rozdmýchat.“

„Protože sběr hub“

„Protože žádné balené vody“

McDonald’s například od roku 2000 třídí obaly od zákazníků a nahrazuje plasty ekologičtějšími materiály. Díky tomu firma podle svých dat ušetří výrobu přes 100 tun plastu ročně, zároveň za rok 2019 dokázala 88 procent odpadu využít k výrobě energie nebo zrecyklovat.

Král, Nováčková, Pedro, Horváth a další

Na platformě naseprotoze.cz zveřejňuje firma od 3. května důvody vybraných známých a zajímavých osobností. Ambasadory kampaně jsou influenceři Jirka Král a Jitka Nováčková, kteří do kampaně přinesou vlastní udržitelné projekty. „Jirka je se značkou již historicky spjat i díky tomu, že u nás pracoval, a nahlédl tak přímo do tajů restaurace. Proto bychom jeho prostřednictvím chtěli ukázat veřejnosti to, jak v McDonald’s pečlivě třídíme odpad a dohlížíme na recyklaci. Jitku zase čeká vlastní design znovu použitelného zákaznického merche. Na jeho podobu se můžete opravdu brzy těšit, více ale zatím neprozradíme,“ doplňuje Pajurková

Do startu kampaně se zapojují youtuber Pedro, módní návrhářka Vanda Janda, fotbalový trenér a bývalý fotbalista Pavel Horváth, hokejový kouč Marian Jelínek nebo David Gaydečka a Martin Voňka, organizátoři hudebních festivalů Metronom a United Islands, po zaměstnance a partnery McDonald’s jako je CEO Tomasz Rogacz či dodavatel sirupů Kitl, Jan Vokurka nebo partneři nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda.

Jirka Král

Pavel Horváth

Vanda Janda

Marian Jelínek

McDonald’s se chce tento i následující roky stále více zapojovat do odborné debaty týkající se závazků velkých korporací a jejich udržitelnosti. MSL Group pak vedle hlavní myšlenky komunikace zajišťuje PR a a řeší dílčí projekty, které budou udržitelnou linii komunikace v průběhu roku podporovat. Digitální agentura Follow Bubble bude mít na starosti komunikaci kampaně v online a digitálním prostředí, stejně jako zajištění komunikace s dalšími zapojenými influencery. Marketingová společnost DDB dohlíží na vizuální identitu projektu a mediální prostor nakupuje agentura OMD. Vzhledem k tématu se kampaň rozhodla obejít bez billboardů a volí cestu šetrných nosičů, a to zejména digitálních kanálů. Medializace v tištěné podobě se bude možná pouze na recyklovaném papíře.