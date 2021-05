Už je to pět let, co se konaly Olympijské hry v Riu (2016) a společnost Procter & Gamble uvedla známý dojemný spot oslavující matky sportovců „Thank You Mom“. Ale ani letos diváci o svou dávku slz nepřijdou.

P&G si připravila pro Tokio 2020 (resp. 2021) rovnou spoty dva: „Love Leads to Good“ a „Your Goodness is Your Greatness“. Světovou premiéru měly včera 5. května odpoledne. Obě videa oslavují zásluhy rodičů, kteří své malé sportovce (olympioniky i paralympioniky) vedli k fair play, ke snaze o pozitivní změny ve své komunitě, k tomu, že skutečnou mírou velikosti je dobrota.

Reklama

Spoty jsou součástí kampaně „Lead With Love“ (#LeadWithLove), do níž patří i série krátkých dokumentárních filmů o jednotlivých sportovcích s názvem „Good is Gold“, kterou najdete na olympijském YouTube kanále P&G. Kampaň má také svou vlastní stránku v rámci olympijského webu.