Olympijské hry v Tokiu budou sice bez zahraničních fanoušků, atmosféru her ale do České republiky přenesou podobně jako v minulých letech Olympijské festivaly. Nejdelší sportovní akce léta bude trvat 17 dní a nabídne přes 30 sportů k vyzkoušení v každé lokalitě.

„Celé olympijské hry a dění kolem vnímám jako symbol návratu ke sportování. Věřím, že právě v Tokiu vzniknou nové vzory pro mladou generaci, což je v této době velmi důležité,“ říká předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. „Olympijské festivaly tak zprostředkují nejen úspěchy našich reprezentantů, ale umožní dětem si sporty přímo vyzkoušet, často za asistence olympioniků, a následně dostanou od sportovního svazu doporučení na svůj nejbližší oddíl.“

První Olympijský park vznikl v Praze na Letné během olympijských her v Soči v roce 2014. Od té doby se stal pro české fanoušky jejich nedílnou součástí. Mezinárodní olympijský výbor převzal tuto myšlenku a šíří je do světa dál. Od Českého olympijského výboru si nechal vypracovat podrobný manuál, upravil název akce a letos se poprvé uskuteční Olympijské festivaly například ve Francii, Litvě, Nizozemí a na Slovensku. Do Prahy se vrací po sedmi letech.

„Je důležité, aby se Praha po pandemii a dlouhém lockdownu dostala zpět do formy. I naše dobrá fyzická kondice hraje roli při tom, jak náš zdravotnický systém a společnost zvládají podobné krizové situace. Sport je jednou z nejlepších forem prevence mnoha zdravotních problémů, proto dotace na podporu sportu a tělovýchovy plní v Praze velmi důležitou roli. Obzvlášť v této době je třeba zůstat co nejvíce fit, fyzicky i psychicky,“ uvedl pražský radní pro oblast sportu Vít Šimral.

Olympijský festival v Praze otevře brány Olympu Centra sportu ministerstva vnitra, kde se připravují vrcholoví sportovci. Jedním ze členů je i skateboardista Maxim Habanec, který vymýšlí obsah do zóny Toyota Skatepark. „Pořád věřím, že se do Tokia kvalifikuji, ale zároveň mám obrovskou radost, že můžu připravit různé triky a srandičky do skateparků ve festivalech. Nejdůležitější je totiž mít ze sportování radost.“

Olympijské festivaly se řídí aktuálním doporučením k organizování akcí. V Praze bude kapacita areálu 2500 lidí v jednu chvíli během prvního týdne a od 1. srpna se počet zvýší až na 3 000 návštěvníků. Vstupné zůstává stejné jako v předchozích letech, tedy 50 korun. Děti do 12 let, ZTP a senioři nad 65 let mají vstup zdarma. Na webu olympijskyfestival.cz najdou návštěvníci rezervační systém, který bude sloužit nejen k zamluvení sportoviště, ale hlavně ke koupi vstupenek. Do prodeje přímo u vstupu do festivalu bude každý den uvolněno menší množství lístků. Důvodem je právě regulace počtu lidí. „Bezpečnost celé akce je pro nás nejdůležitější. Každý návštěvník se bude muset prokázat buď covid pasem, nebo negativním testem, který si může udělat i v odborném zařízení před vchodem do areálu,“ dodává místopředseda Českého olympijského výboru Libor Varhaník.

Všechny důležité okamžiky nejen ze zákulisí Českého olympijského týmu v Tokiu, ale i z festivalů, přinese olympijská televize Czech team TV, jejíž otevřené studio i zatím tajné moderátory, uvidí návštěvníci Olympijského festivalu v Praze.