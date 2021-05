Přechází z agentury Kaspen / Jung von Matt. Nastupuje 17. května a rovnou se zapojí i do výběrového řízení na kreativní agenturu pro T-Mobile.

VMLY&R, kterou od března vede spolu s agenturou Ogilvy Ondřej Obluk, byla od letošního února bez šéfa kreativy. Tehdy tuto pozici po deseti letech opustila Dora Pružincová, která přešla do DDB.

Reklama

Nově funkci chief creative office ve VMLY&R zastává Miloš Kočí, který přichází z agentury Kaspen / Jung von Matt. Tam působil od června roku 2018 jako zástupce kreativního ředitele. Před tím byl dva roky kreativním ředitelem v pražské pobočce Havas.

„Jedním z hlavních úkolů Miloše bude vytvořit z několika samostatných kreativních jednotek jeden fungující tým. Tento úkol zahrnuje propojení tří stávajících výkonných kreativních ředitelů a nastavení procesů tak, aby kreativní oddělení, a potažmo celá agentura fungovaly co nejlépe,“ říká Iva Welker,client service director VMLY&R.

Kočí už působil i ve VMLY&R (tehdy ještě jako Young & Rubicam), kde dělal mezi lety 2005 a 2008 copywritera. Nyní se do agentury vrací s tím, že jako šéf kreativy bude fungovat napříč klientskými týmy.

„Aktuálně leží na stole jedna pracovní výzva, které se už budu ve své nové roli aktivně účastnit, a to je výběrové řízení na kreativní agenturu pro T-Mobile,“ říká Miloš Kočí a doplňuje: „Vedle oficiálních pracovních cílů jsem si dal také jeden osobnější. Ve velkých agenturách se stává, že tam lidé chodí jako do továrny. Odpracují si své a jdou domů. Já bych si přál, aby to lidi ve VMLY&R bavilo a do práce se těšili. Když vás totiž něco baví, je to hned vidět, a především poznat na výsledcích.“

Kočí se podílel na několika úspěšných kampaních, které nesou jeho kreativní podpis, například „Ne z nás dělá to, čím jsme“ pro Budějovický Budvar nebo reklamní kampaň na mostech přes silnice pro Kooperativu. Kočí se také podílel na kampaních pro klienty Kofola, IKEA nebo Rajec. Jeho kreativní práce byla oceněna celkem sedmi Louskáčky, cenou za reklamní efektivitu Effie a řadou mezinárodních cen, jako je PIAF, Golden Drum, Golden Hammer či MIAF.

Pokud zrovna Miloš nevymýšlí kreativní řešení klientských briefů, veškerý volný čas si rozeberou jeho tři děti. Ve vzácné chvíli volna odpočívá u hry na kytaru, čtení sci-fi nebo při skládání deathmetalové hudby. Nepohrdne ale ani klidnějším programem – třeba procházkami s podcasty v uších o historii, sportu nebo právě o extrémním metalu.