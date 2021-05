ADVERTORIAL – Mojeobrazovka.cz má přes 900 panelů ve 165 česko-slovenských lokalitách

Jak efektivně využít dlouhé čekání u lékaře nebo na úřadech, dobře ví reklamní a mediální agentura mojeobrazovka.cz, která provozuje digitální síť informačních LCD panelů. Na chodbách nemocnic, státních institucí, v čekárnách nebo ve fitcentrech zobrazují návštěvníkům různá informační či navigační sdělení, a také reklamy.

„Pro každý náš audiovizuální systém pečlivě vybíráme nejlepší umístění s vysokou koncentrací publika. Z velína řídíme vysílání technologií vzdálené správy, díky níž můžeme zvolit pro každé místo unikátní programovou nabídku,“ říká Vojtěch Žďárek, jednatel agentury, která je součástí skupiny Czech Digital Media. Outdoorovou televizi s téměř tisíci LCD panely provozuje napříč Českou republikou a Slovenskem.

OBSAH NA PRVNÍM MÍSTĚ

Mojeobrazovka.cz mění zažité klišé, že OOH reklamy patří pouze na billboardy nebo do prostředků hromadné dopravy, na panely na zastávkách či u benzinových pump. Využívá proto mediální prostor v místech, kde se nejen zdržují lidé, ale i tam, kde jej mohou ocenit. Až sedmdesát procent obsahu je nekomerčních, v podobě vzdělávacích pořadů, dokumentů o zdravém životním stylu, cestování či kulturních a společenských událostí z regionu.

„Výrobu pořadů zajišťuje náš speciální produkční tým. Například ve Fakultní nemocnici Motol máme sedmdesát obrazovek, na nichž běží dvaačtyřicet hodinových smyček. Nabízíme full HD rozlišení a oslovujeme všechny věkové skupiny, tedy rodiny s dětmi, muže a ženy v produktivním věku i seniory. Něco nového se dozvědí, pobaví se a rychleji jim při čekání uteče čas,“ podotýká Vojtěch Žďárek.

Na rozdíl od jiných reklamních oborů firmu pandemie covid-19 výrazněji nezasáhla. Tržby se po počátečních mírných poklesech postupně stabilizovaly s tím, jak se lepšila epidemiologická situace a lidé přestávali mít obavy z veřejných míst.

SPRÁVNÝ DOPLNĚK MEDIAMIXU

Reklamní prostor je vhodný pro široké spektrum klientů a není omezen pouze na pharma produkty, jak se mnozí stále mylně domnívají. Diváci jsou průřezem celé společnosti a v nákupu produktů i služeb se nijak neliší. Moje obrazovka je tak outdoorovou televizí se vším všudy. Oproti té klasické má jednu velkou výhodu — diváci vědí, že budou na místě nějakou dobu čekat a reklamní sdělení, která mohou doma působit rušivě, zde vnímají pozitivně. Obrazovky jsou určeny jak pro firmy s regionálním dosahem, tak pro velké společnosti, které mají zájem oslovit celou populaci. „Reklamní kampaň lze nastavit od jedné obrazovky až po celou síť a v tom jsme jedineční,“ doplňuje Vojtěch Žďárek jednu z hlavních výhod tohoto média. „Měsíčně oslovíme přes 2,9 milionu diváků, kampaň jsme schopni nasadit do 24 hodin a pružně ji v čase měnit podle požadavků klienta. Zacílíme prostě tam, kam nám inzerent ukáže. Jen místo doma to bude v čekárnách,“ podotýká. Podle jeho slov se digitální technologie stávají nedílnou součástí našeho života a dotýkají se i využívaných mediatypů v oblasti reklamy. Vzhledem ke všem zmiňovaným výhodám a také jejich cenové dostupnosti se dnes stávají běžnou součástí mediálního mixu velkých značek. „Jsme rádi, že se nám daří nabourávat někdy stereotypní myšlení ohledně výběru médií do mediamixu. Zde si již obrazovky našly svoje pevné místo,“ uzavírá Vojtěch Žďárek.