Live přenos stavu fotbalového nebo hokejového zápasu, času, skóre a hlavně kurzu, to vše v reálném čase mohou cestující sledovat na digitálních CLV v pražském metru. MetroZoom v úzké spolupráci s marketingovou skupinou Dentsu a klientem Sazkabet představil první dynamickou OOH reklamu v Česku.

Reklama na digitálním CLV umožňuje v reálném čase promítat spoty obsahující přesný čas a stav právě probíhajícího zápasu s aktuálním kurzem, který se v průběhu času automaticky mění stejně jako na webu, v aplikaci či online banneru. „Touto kampaní posouváme technologické hranice venkovní reklamy. To, co bylo dříve možné maximálně na online bannerech, jsme prostřednictvím vzájemné spolupráce s agenturou a klientem dokázali nabídnout i na našich digitálních CLV v metru,“ říká Dana Svobodová, jednatelka společnosti MetroZoom. Dynamická reklama mohla být v metru spuštěna propojením softwaru od MetroZoom s technologickým nástrojem N.E.B.E. (Never Ending Brand Execution), který vyvinula marketingová skupina Dentsu.

Funguje to tak, že nástroj N.E.B.E. připraví reklamu na základě nejčerstvějších dat, tedy v tomto případě kurzů Sazkabetu, na konkrétní fotbalový nebo hokejový zápas, a odešle je do softwaru od MetroZoom, na který jsou napojeny digitální CLV v metru. Ten informace automaticky dosadí do předem připraveného spotu, vygeneruje jeho finální verzi a odvysílá ho. Reklama na sázkovou kancelář s aktuálními kurzy tak běží během zápasu několikrát, vždy s informacemi, které jsou naprosto aktuální a staré jen několik vteřin.

Na CLV vidí lidé aktuální stav včetně kurzu

Kreativa se přitom připraví pouze jednou a celý proces publikace reklamy probíhá zcela automaticky na základě vložených dat. Tato dynamická OOH reklama kromě možnosti měnit sdělení přímo v nástroji N.E.B.E. v reálném čase zároveň může výrazně snižovat náklady na přípravu různých variant spotů, které by se jinak musely vytvářet každý jednotlivě zvlášť.

„Dynamická reklama už nějakou dobu rezonuje online světem, ale většina dnešních služeb končí u bannerů. V dentsu jsme si dali za cíl rozšířit potenciál dynamických reklam do všech digitálních platforem, na kterých by se tato reklama dala realizovat. Tak vzniklo N.E.B.E. Nyní díky spolupráci s MetroZoom a Sazkabetem dokážeme kromě online a TV reklamy obohatit o nejaktuálnější data, která má inzerent nebo jeho agentura k dispozici, i digitální outdoorovou reklamu, a tím těmto kampaním přidáváme úplně novou komunikační hodnotu,” popsal benefity systému technický ředitel projektu NEBE. Hynek Zatloukal ze skupiny Dentsu.

Petr Onisko, brand manažer Sazky, k tomu dodává: „Sazkabet dokonale využívá potenciálu tohoto nástroje v televizi i v online reklamě. Jeho nové rozšíření i do venkovního prostoru nám dává možnost oslovit další část našich zákazníků úplně stejně, jako kdyby seděli u TV nebo koukali do mobilu. Digitální CLV v metru proto vnímáme spíše jako nové digitální nosiče než jen jako klasické outdoorové plochy. Jsme proto rádi, že se můžeme podílet na rozvoji marketingu a venkovní reklamy u nás a díky těmto novým technologickým možnostem zároveň ještě více posunout i naši komunikaci směrem k zákazníkům.“

MetroZoom, který aktuálně nabízí 42 digitálních CLV ve 24 stanicích pražského metra, plánuje možnosti dynamické reklamy i nadále rozvíjet. Již nyní připravuje další novinku, kterou se chystá spustit v průběhu tohoto roku.