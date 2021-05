Společnost Mattel spustila zatím svoji nejvýraznější reklamní kampaň pro panenku Barbie se sloganem „A doll can help change the world“. Kampaň se opírá o nejnovější vědecké poznatky, které poukazují na to, že hraní si s panenkami má pozitivní vliv na chování a vnímání dětí.

Studie zaměřená na výzkum neuronů realizovala ve spolupráci se značkou Barbie univerzita v britském Cardiffu (University of Cardiff). Ve spotu účinkují děti, které si nápaditě hrají se svými panenkami. Každý okamžik je doprovázen textem, který zdůrazňuje hodnoty jako empatii, velkorysost, trpělivost, inkluzi a pochopení a končí tvrzením: „Když může panenka pomoci dítěti rozvíjet empatii, může změnit svět“.

„Jako lídři segmentu jsme vždy věděli, že hra s panenkami má na děti pozitivní vliv, protože podporuje vyprávění, představivost a kreativitu,“ říká Lisa McKnight, viceprezidentka a globální šéfka Barbie & Dolls v Mattelu. „Výzkum cardiffské univerzity nám poskytl data, která demonstrují pozitivní přínosy hry s panenkami pro přípravu dětí na budoucnost, například tím, že se tak učí empatii,“ dodává McKnight.

„Panenky děti podporují v tom, aby vytvářely svoje vlastní imaginární světy. To je jiná činnost než hry, které jsou zaměřeny na řešení problému nebo stavebnice. Podporují děti v tom, aby myslely na druhé a pomáhají jim nacházet cesty, jak s druhými lidmi spolupracovat,“ říká výzkumnice Dr. Sarah Gerson.

Mattel na kampani spolupracoval s kreativní agenturou BBH Los Angeles. Podle Katie Acosty, šéfky strategie BBH LA šlo o to prezentovat výsledky studie fakticky přesně, ale komunikovat je prostřednictvím emoce. „Museli jsme nalézt rovnováhu mezi vědou a emocí,“ sdělila Acosta.

Společnost Mattel se roky potýkala s kritikou, že její panenka negativně ovlivňuje vnímání realistických tělesných proporcí u dětí a zároveň není dostatečně inkluzivní. Teď však Barbie změnila kurz. Dnes je možné koupit nejen panenku plnějších, realističtějších tvarů, ale i s rozličnými odstíny pleti, profesemi nebo i Barbie na kolečkovém křesle. Prodeje panenky Barbie v loňském pandemickém roce globálně rostly o 16 procent s tržbami 1,35 miliard dolarů, což je nejvíce od roku 2014.