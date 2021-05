Ještě týden je čas na zvýhodněné přihlášky do prestižní reklamní soutěže. Řádný termín je 23. června.

Kreativní marketingové agentury se mohou do 19. ročníku IMC Czech Awards hlásit se svými projekty až do 23. června. Kdo stihne přihlášku do 26. května, platí za ni snížený poplatek 4900 korun bez DPH. Přihláška v řádném termínu je o dva tisíce korun dražší.

Dvoukolové hodnocení vítězů proběhne přes prázdniny. Porota bude představena do konce května. Kritéria hodnocení přihlášených projektů jsou na základě rovnováhy mezi strategií, kreativní myšlenkou, profesionálním zpracováním a prokazatelnými výsledky. Soutěží se celkem v 15 kategoriích: od inovativních myšlenek, influencer marketingu a sponzoringu až po charitativní, neziskové a CSR kampaně.

„V loňském roce jsme uvedli mimořádnou covidovou kategorii, v té jsme hodnotili, jakým způsobem se zadavatelé a agentury popasovali s nečekanou pandemickou krizí, pro letošek jsme se rozhodli kategorii již nevypisovat,“ uvedl ředitel české části soutěže Martin Pešta. IMC Czech Awards, od letošního ročníku totiž očekává především návrat k normálu. „Je již zcela evidentní, že si zadavatelé a jejich marketingoví partneři našli cestu a směr, jak budovat značky a fungovat v této nelehké době. Věříme, že se uplatní v některé z dalších soutěžních kategorií,“ dodal Pešta.

Vítězové ve všech kategoriích IMC Czech Awards mají možnost prezentovat své práce na mezinárodní části soutěže. „České projekty mají již na evropském klání vybudovanou skvělou pověst. Jen z ročníku 2019 si Češi přivezli 16 medailí, včetně dvou zlatých,“ připomněl Pešta.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže, kterou již od roku 2010 pořádá Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu (ADMEZ) a Aktivační sekce Asociace komunikačních agentur (AKA), je plánováno na září v duchu přechozích ročníků v klubu Jazz Dock. Vítězové tuzemské soutěže se následně mohou registrovat do evropského souboje.