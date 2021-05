Služba má umožnit hledání mezi až dvěma miliony výtisků z jakéhokoli antikvariátu. Chce pomoci celému trhu, propagaci nabídky a nové zákazníky slibuje i malým prodejcům.

Ulovknihu.cz sleduje knižní nabídku více než 160 českých antikvariátů a denně monitoruje více než 1,8 milionu titulů. Umožňuje tedy vyhledávat v kompletní antikvární nabídce. Nabízí též funkci hlídání nedostupných knížek, které momentálně žádný z antikvariátů nenabízí – jakmile se kdekoliv po republice kniha objeví v nabídce, zájemce dostane upozornění e-mailem. Uživatelé též mohou hledat v databázi prodejních cen a také lépe odhadnout hodnotu vlastní knihovny nebo cenných výtisků.

Za UlovKnihu.cz stojí Knihobot.cz, v současnosti největší prodejce knih z druhé ruky, který chce s pomocí nového vyhledávače zprostředkovat celému antikvárnímu trhu desítky tisíc zákazníků. Všem – tedy včetně své konkurence. Reaguje tak mimo jiné na aktuální situaci, která donutila celou řadu antikvariátů k přesunu do online prostředí. Zejména pro menší prodejce z regionů je složité získat odpovídající návštěvnost zdarma, Knihobot jim díky UlovKnihu.cz bezplatně zajistí zájemce z celé republiky.

„Přestože je trh knih z druhé ruky obrovský, pro antikváře je výrazně těžší a dražší shánět na internetu zákazníky než pro běžné knihkupce. Napomáhá tomu i přístup největších vyhledávačů zboží. Například Heureka.cz ve vyhledávání zboží z druhé ruky, a tím i antikvární knihy, upozaďuje, Zboží.cz je dokonce blokuje úplně,“ zmiňuje Dominik Gazdoš, zakladatel Knihobot.cz.

V posledních měsících přitom zájem o antikvární tituly rostl a stejně tak se zvětšuje počet domácností, které se v rámci „lockdownových úklidů“ nyní starších knih zbavují. Knihobot sám ale na jejich záchranu nestačí.

Zakladatelé Knihobotu Dominik Gazdoš, Pavel Pekař, David Gazdoš

„Pokud se kvůli následkům lockdownu zhroutí desítky let budovaná síť regionálních antikvariátů, bude to pro knížky pohroma. Místo, aby dostaly druhou šanci, skončí svůj život v mrtvých knihovnách, odkud vede už jen cesta do spaloven nebo na skládku,“ zmiňuje Gazdoš, který se díky Knihobotu dostal do výběru 30 pod 30 časopisu Forbes. „Knihobotu se teď dostávalo poměrně velké mediální pozornosti, ale beru to tak, že je to spíše projev zájmu o antikvární trh jako takový. Takže nám přijde fér se o tento prostor a publicitu podělit.“

Knihobot je knižní second-hand, který pomáhá lidem jednoduše dostat znovu do oběhu přečtené knihy. Knihy nafotí, vystaví na e-shopu a po prodeji se rozdělí o dosaženou cenu. Přes Knihobot se podařilo dostat k novým čtenářům už více než 200 000 knih. Pobočky má v Praze v Holešovicích a ve Vysočanech. Pokud nemůžete knihy přinést, kurýr přijede pro knihy kamkoli v ČR. Pod značkou Knihobot funguje do roku 2019, kdy navázal na předchozí projekt svých zakladatelů Dominika Gazdoše, Davida Gazdoše a Pavla Pekaře.