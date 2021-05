Společnost Mast-Jägermeister po letech přichází s novým sloganem pro svůj nejdůležitější produkt, bylinný likér Jägermeister. Představuje jej ve spotu z dílny německé agentury d & p, ve kterém motivuje lidi k objevování vlastního vnitřního „Meistera“. Nově cílí nejen na muže ve věku 18 až 30, ale i na ženy.

Původní „Nepřestávejte lovit“ nahrazuje Jägermeister heslem „#Každou #Noc Meisterštyk“. Kampaň vznikala ve spolupráci s německým, italským a slovenským týmem. I spot je určen pro tyto země. Figuruje v něm český DJ a producent NobodyListen, natáčení probíhalo v berlínských klubových kulisách.

„Sice upravujeme slogan, ale zachováváme tonalitu, včetně osobitosti Jägermeistera. Změna značí posun emoce. Slovo Meisterštyk už se objevilo v předchozím spotu. Je to slovní hříčka oslavující důvěryhodnost a úspěch. V našem podání to ale není nedostupné a exkluzivní. Máme ambici motivovat všechny lidi k zapojení a k aktivitě. Každý den, noc, klidně hned pojďme a dělejme věci, co nás baví. Život je pestrý, v každém z nás je Meister, stačí jen najít energii, rozhoupat se a jít do toho,“ vysvětlil v rozhovoru pro MAM Michael Bouda, CMO Mast-Jägermeister.

V mediamixu jsou televize i digitální formáty. Značka se dlouhodobě etabluje v různých subkulturách, proto počítá i se zapojením infuencerů.

Mezi čtyři nejúspěšnější značky společnosti patří vedle Jägermeister i irskou whisky Tullamor D.E.W., řeckou pálenku Metaxa a skotskou whisky Grant’s. V portfoliu má tak gin Hendrick’s nebo francouzský pomerančový likér Cointreau.

Detaily kampaně: Klient: Mast-Jägermeister Agentura: d & p Účinkuje: DJ NobodyLIsten Mediamix: TV, digitální formáty, sociální sítě, print

Rozhovor s Michaelem Boudou si můžete přečíst v časopise Marketing & Media, který vychází v pondělí 3. května 2021. Předplatit si ho můžete zde.