Zážitek jako příběh na podporu českých podnikatelů. Takto nejnověji představuje Slevomat svoji letní kampaň. Využívá k tomu moment rozvolnění a chce, aby Češi podpořili nejen o dovolených tuzemské podnikatele.

„Vypustili jsme letní kampaň, kterou jsme vyrobili spolu s našimi obchodními partnery – my poskytujeme reklamní prostor, oni se s námi dělí o příběhy ze svého podnikání. Nemáme v kampani žádné herce, ale podnikatele, kteří se Slevomatem dlouho spolupracují a mají od zákazníků skvělá hodnocení,” vysvětluje brand manažerka společnosti Pavlína Štochlová.

Každé video se snaží přiblížit zážitky prostřednictvím vybraných partnerů z různých koutů republiky. Přináší tak autentický pohled na podnikání, ale zároveň ukáže jednotlivé zážitky tak, jak je zakusí samotní zákazníci. Osobně se představí Maria Žižlavská s Oslí stezkou, Tomáš Kupčík a Jaromír Beneš za Rožnovské pivní lázně a Vladimír Žitný za salon To-Well. „Za těch 8 let jsme společně vymysleli skoro 1000 akcí a prodali na 17 tisíc poukazů. Zní to skoro neuvěřitelně. Slevomat nám tak pomohl rozrůst se i do dalších měst. Díky našemu jedinečnému konceptu a spojením se Slevomatem jsme byli schopni otevřít nové pobočky v Brně a v Plzni,” chlubí se Vladimír Žitný, majitel salonu To-Well.

„Chceme, aby lidé letos v létě vyrazili maximálně podpořit české podnikatele – a aby se to nebáli vzít přes nás. Často se setkáváme s předsudkem, že Slevomat podnikatelům vlastně ubližuje, ale není to pravda. Naopak. Propojujeme je s novými zákazníky napříč celou republikou a i těm nejmenším nebo začínajícím podnikatelům nabízíme možnost využít rady a tipy od zkušeného obchodního nebo marketingového týmu. Osobně mě hrozně baví, jak moc jsme si vzájemně prospěšní,” dodává Štochlová.

Její slova potvrzuje Maria Žižlavská s Oslí stezkou nedaleko Unhoště: „Když jsme začínali, Slevomat mi dodal odvahu opustit práci v kanceláři a věnovat se podnikání naplno. Tehdy jsme prodali během pár dnů asi stovku voucherů a já jsem si řekla, že to půjde.” Podobnou zkušenost má i Jaromír Beneš za Rožnovské pivní lázně: „Milujeme změnu, milujeme tvořit. Proto každý rok přicházíme s novými balíčky. Díky Slevomatu se o nás dozvídá úplně celý svět.”

Klíčové vizuály a videa se objeví na stanicích Prima Group a Nova Group, YouTube a sociálních sítích. Slevomat si už třetím rokem vyrábí reklamu in-house.