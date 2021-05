Český rozhlas bude i další čtyři roky generálním partnerem Českého olympijského výboru. Na partnerství až do olympijských her v Paříži v roce 2024 se domluvili generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Český rozhlas Radiožurnál a Radiožurnál Sport přinesou svým posluchačům informace z odložených olympijských her 2020 v Tokiu, zimních olympijských her 2022 v Pekingu i olympiády 2024 v Paříži. Fanoušci vrcholového sportu se tak díky získané vysílací licenci mohou těšit hned na tři olympijské hry v průběhu čtyř let, které jim přiblíží rozhlasové vysílání.

Partnerství s Českým olympijským výborem přinese posluchačům exkluzivní rozhovory s českými reprezentanty a informace ze zákulisí českého týmu. „Olympijské hry patří mezi největší sportovní události roku. Jsem proto rád, že našim posluchačům a sportovním fanouškům opět poskytneme nejenom kvalitní informační servis ze světa sportu, ale také přineseme řadu zajímavostí přímo z místa konání a zprostředkujeme autentickou atmosféru na sportovištích,“ řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

„Český rozhlas se velice intenzivně věnuje propagaci sportu a olympijských myšlenek, proto nám spolupráce dává smysl“, uvedl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. „Spuštěním nové sportovní stanice svůj přínos sportu Český rozhlas posunul na další úroveň. Jsme rádi, že toho můžeme být součástí,“ dodal Kejval.

Český rozhlas je hlavním mediálním partnerem Českého olympijského výboru již od olympijských her v Atlantě 1996. Od roku 2017 se stal generálním mediálním partnerem.