Organizace Člověk v tísni představuje Červené sluchátko, další způsob pomoci zadluženým lidem. Snaží se tak vyburcovat lidi, kteří mají problémy s dluhy, aby překonali svůj strach a ozvali se. Myšlenka na kampaň s cílem rozšířit povědomí o dluhové helplince vznikla v agentuře VMLY&R v rámci Dne pro dobrou věc.

Klíčovým prvkem kampaně je speciální webová stránka Cervenesluchatko.cz s jednoduchým formulářem, do kterého stačí zadat telefonní číslo a dluhoví poradci se ozvou zpět. Kampaň se už od dubna objevuje převážně v printu a na venkovních reklamních plochách, doplňuje ji online. V květnu na to navazuje spolupráce s influencery a v poslední fázi také 3D instalace, které budou k vidění v průběhu června ve vybraných českých městech.

Již nyní čelí v České republice přes 700 tisíc osob více než 4 milionům exekucí. Tato čísla v sobě navíc nezahrnují důsledky současné koronakrize, proto se dá očekávat, že se počet lidí v dluhové pasti v následujících měsících výrazně zvýší. „Naše helplinka se během pandemie stala účinným nástrojem pomoci zadluženým lidem. Během loňska na ni volalo přes 3 800 lidí, což je o 100 procent více než v roce 2019. A zvýšená poptávka po tomto druhu pomoci pokračuje i letos, od začátku roku nám volalo přes 1 500 lidí,“ popisuje aktuální stav Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni.

Myšlenka na osvětovou kampaň, která by lidi ve finanční nouzi informovala o pomoci a možnostech řešení, vznikla v agentuře VMLY&R. Ta už v minulosti s Člověkem v tísni spolupracovala například na úspěšné kampani Zadlužené děti. „Každý rok v rámci Dne pro dobrou věc hledáme podněty, z nichž následně vybereme jeden a z toho postavíme komunikační brief pro celou agenturu. Jsme moc rádi, že jsme mohli navázat na loňskou úspěšnou spolupráci s Člověkem v tísni na téma zadlužení, a pomohli jsme tak zvýšit povědomí o dluhové helplince. A protože s klientem bojujeme za stejnou věc, rozhodli jsme se i tentokrát poskytnout naši práci na projektu pro bono,“ popisuje okolnosti vzniku kampaně Martina Skřivanová, senior account manager VMLY&R.

Červené sluchátko zavolá vám

Kreativní idea stojí na insightu, že se většinou ostýcháme telefonovat s cizími lidmi. A to platí dvojnásob, pokud je potřeba mluvit o vlastních dluzích. „Dobře víme, že většina z nás zkrátka nerada zvedne sluchátko a sama někomu cizímu zavolá. A co teprve, když si máme říct o pomoc. Rozhodli jsme se s touhle bariérou vypořádat. Proto je tu první helplinka, která zavolá vám, stačí zanechat kontakt,“ říká Tomáš Novotný, executive creative director VMLY&R, a dodává: „Výrazným vizuálním symbolem kampaně je červené sluchátko, které se objeví nejen v tradičnějších komunikačních kanálech, ale i fyzicky ve veřejném prostoru a v interakci s influencery.“

Celá kampaň odkazuje na speciální webovou stránku Cervenesluchatko.cz. Obsahuje jednoduchý formulář, do kterého stačí zadat telefonní číslo, a jakmile to bude v rámci kapacity helplinky možné, ozve se zpět dluhový poradce s nabídkou pomoci. Novinkou je také možnost videokonzultace, která se dá rezervovat přímo na webu na konkrétní datum a čas. Obě nové formy kontaktu doplňují stávající bezplatnou infolinku 770 600 800 a e-mailový kontakt [email protected]. Součástí webu jsou jako audio stopy nahrané autentické příběhy lidí, kteří se zvedli ze dna dluhové propasti. Pro Člověka v tísni je namluvili známí herci Miroslav Hanuš a Sabina Remundová. Doprovodnou hudbu k nim složil Matěj Kroupa.

Klíčový vizuál s červeným sluchátkem, které na základě návrhu od VMLY&R vytvořil 3D modelář, ilustrátor a malíř Jirka Křivánek, se objeví rozpracovaný v mnoha reklamních formátech včetně nosičů OOH. „Stejně jako u kampaně Zadlužené děti, ani tady nebylo pochyb o pomoci se získáním vhodného mediálního prostoru. Díky našemu týmu a našim partnerům se podařilo zajistit na podporu kampaně online i offline mediální prostor v hodnotě přesahující 5 milionů korun,“ říká Karel Brabec, account director z agentury Wavemaker Czech. Poměr OOH k printu je zhruba 60 ku 40 procentům z celé mediální hodnoty, online je zastoupen v řádu procent.

Influenceři se zapojili do štafety a předávali si sluchátko

V rámci kampaně agentura VMLY&R připravila také kreativní koncept spolupráce s influencery. Od pondělí 3. do středy 12. května probíhala na Instagramu osvětová štafeta, do které se dobrovolně a bez nároku na honorář zapojily osobnosti jako Ladislav Zibura, Martha Issová, Jana Plodková, Iva Pazderková, Tereza Kadeřábková nebo influenceři Pedro, Not So Funny Any či Bé Hà (Style With Me). Princip byl jednoduchý – první influencer započal svým videem v rámci Instagram Stories řetěz předávání skutečného červeného sluchátka a současně informoval o kampani. Každý den „zvedli“ sluchátko další influenceři, kteří se zapojili do řetězové výzvy, a navázali svým video vstupem.

„Rád jako influencer podpořím dobrou věc. Statistiky o Češích v dluhové pasti pro mě byly šokující a určitě je důležité o takových věcech mluvit nahlas a nezavírat před tím oči. I kdyby měla tato osvěta pomoci jen jednomu mému followerovi, považuji to za úspěch. Jsem rád, že jsem mohl být součástí této kampaně,“ říká influencer Pedro.

Kampaň v červnu vyvrcholí 3D instalacemi v ulicích

V závěrečné fázi kampaně budou k vidění ve vybraných českých městech fyzické audio instalace s 3D modelem symbolického červeného sluchátka. Pozornost kolemjdoucích budou lákat skutečné příběhy lidí – mají sloužit nejen jako varování, ale především jako naděje, že i problémy s dluhy mají východisko.

Instalace se po dobu jednoho dne poprvé objeví 2. června v Praze na Andělu. Následovat budou vybraná města ve středních Čechách, v Ústeckém kraji a ve východních Čechách všude tam, kde fungují mobilní dluhové poradny Člověka v tísni. Celou produkci kampaně včetně přípravy instalací má na starosti produkční manažer z agentury VMLY&R Tomáš Tomášek.